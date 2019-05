Lenovo no está preocupada por la situación con Huawei porque no le perjudica

Bucarest, 24 may (EFECOM).- El director general de Lenovo en España y Portugal, Alberto Ruano, ha afirmado que no está preocupado por la polémica surgida entre EE.UU y Huawei, ya que "no perjudica" a su compañía, que sigue su "rumbo" y que es consciente de que "el mundo perfecto no existe".

La empresa china Lenovo está preocupada por sus números, no por Huawei, ha afirmado Ruano este viernes en un encuentro con medios de comunicación en Bucarest, donde ha presentado la estrategia de la compañía para el próximo ejercicio.

Preguntado por su preocupación ante un posible recrudecimiento de la guerra comercial entre China y EE.UU, ha dicho que su compañía es "global", está en 168 países, presenta una facturación "equilibrada" en todas las regiones en las que opera y lo que le preocupa, tras la adquisición de la división de IBM y, posteriormente, Motorola, es que su empresa crezca.

Lo acontecido actualmente entre EE.UU y China, es "una situación que hay en el mercado y hay que convivir con ella".

Con respecto a los efectos que pueda tener en las ventas de Lenovo el veto de Google a Huawei, ha afirmado que es "muy pronto" para decir si le afecta "positiva o negativamente", ya que su compañía está centrada en sus números.

A continuación, se ha referido al mercado de tabletas, en las que percibe una "oportunidad" para seguir creciendo, pero porque la propuesta de Lenovo "es buena, no "porque haya alrededor del mercado situaciones diferentes".

Sobre la posibilidad de que Huawei lance un sistema operativo propio, ha dicho que "todo lo que sea que el mercado crezca bienvenido".

Por otro lado, se ha referido a la división de Lenovo en Iberia, que abarca España y Portugal, y a las posibilidades que percibe en este último mercado, que prevé que represente un 20 por ciento en cuanto a ventas en Iberia este mismo año.

El consumidor portugués "es más avanzado y valora más las prestaciones que el precio" que el cliente español, una circunstancia que la compañía va a aprovechar, ha reconocido.

Aunque no dispone de cifras de ingresos en este último ejercicio, que concluyó el pasado 31 de marzo, ha dicho que son buenos y van en línea con los resultados de Lenovo a nivel global, donde la empresa ha ingresado por primera vez más de 50.000 millones de dólares.