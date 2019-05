Los lectores, perezosos con las novedades, repiten con las opciones locales

Madrid, 24 may (EFE).- Los lectores siguen apostando esta semana por escritores locales, como la argentina Florencia Bonelli o el mexicano Francisco Martín, mientras en las columnas de no ficción copan los primeros puestos biografías políticas en femenino, como las de Michelle Obama o Cristina Fernández de Kitchner.

La emisión del último capítulo de la televisiva "Juego de Tronos" ha hecho revivir, una vez más, la serie "Canción de hielo y fuego", firmada por George R.R. Martin, que ha vuelto a las listas de más vendidos en países como España y Estados Unidos.

ALEMANIA

Ficción:

1.- Kaffee und Zigaretten - Ferdinand von Schirach (Luchterhand)

2.- Menu surprise - Martin Walker (Diogenes)

3.- Die ewigen Toten - Simon Beckett (Wunderlich)

4.- Mittagsstunde - Dörte Hansen (Penguin)

No ficción:

1.- Der Ernährungskompass - Bas Kast (C. Bertelsmann)

2.- Wolfszeit - Harald Jähner (Rowohlt, Berlin)

3.- Die große Heuchelei - Jürgen Todenhöfer (Propyläen)

4.- Becoming - Michelle Obama (Goldmann)

Fuente: Der Spiegel

ARGENTINA

Ficción:

1.- "Dime, ¿Quién es como Dios? - Florencia Bonelli (Suma de letras)

2.- "Mister" E.L. James (Grijalbo)

3.- "Matriarca, el barón y la sierva" - Federico Andahazi (Planeta)

4. "Jaque al Psicoanalista" - John Katzenbach (Ediciones B)

No ficción:

1.- "Sinceramente" - Cristina Fernández de Kirchner (Sudamericana)

2. "Equilibrio" - Daniel Pérez Rosetti (Planeta)

3. "Recuerdos que mienten un poco" - Indio Solari (Sudamericana)

4. "La Libertad de ser quien soy" - Pilar Sordo (Planeta)

Fuente Tematika.com/Yenny El Ateneo

BRASIL

Ficción:

1.- "A garota do lago" - Charlie Donlea (Faro Editorial)

2.- "Poesia que transforma" - Braulio Bessa (Sextante)

3.- "Prisioneiros da mente" - Augusto Cury (HarperCollins Brasil)

4.- "O conto da Aia" - Margaret Atwood (Rocco)

No ficción:

1.- "Minha história" - Michelle Obama (Objetiva)

2.- "Sapiens: Uma breve história da humanidade" - Yuval Noah Harari (L&PM)

3.- "Aprendizados" - Gisele Bündchen (BestSeller)

4.- "21 Lições Para o Século 21" - Yuval Noah Harari (Companhia das Letras)

Fuente: Revista Veja

COLOMBIA

Ficción:

1.- "Memorias de un hijueputa" - Fernando Vallejo - (Penguin Random House)

2.- "Akelarre" - Mario Mendoza - (Planeta)

3.- "Sí, sí es contigo" - Calle y Poché - (Penguin Random House)

4.- "Domando al dragón" - Viviana Puentes y Luz Alemán - (Planeta)

No ficción:

1.- "El milagro metabólico" - Carlos Alberto Jaramillo Trujillo - (Planeta)

2.- "La batalla por la paz" - Juan Manuel Santos - (Planeta)

3.- "Mi historia" - Michelle Obama - (Penguin Random House)

4.- "Detrás de la guerra en Colombia" - Ariel Avila - (Planeta)

Fuente: Librería Nacional

ESPAÑA

Ficción:

1.- "Lo mejor de ir es volver" - Albert Espinosa (Grijalbo)

2.- "Recordar contraseña" - Defreds. José A. Gómez Iglesias (Espasa).

3.- "Choque de reyes": George R.R. Martin (Ed. Bolsillo Omnium)

4.- "Juego de tronos" - George R.R. Martin (Ed Bolsillo Omnium)

No ficción:

1.- "Come comida real (Movimientos realfooding)" - Carlos Ríos (Paidós)

2.- "Cómo hacer que te pasen cosas buenas" - Marian Rojas (Espasa)

3.- "Una historia de España" - Arturo Pérez-Reverte (Alfaguara)

4.- "La princesa" - Loreto Sesma (Espasa)

Fuente: Casa del Libro

ESTADOS UNIDOS

Ficción:

1.- "Where the Crawdads Sing" - Delia Owens (G.P. Putnam's Sons)

2.- "A Game of Thrones" - George R. R. Martin (Bantam)

3.- "Truth and Lies" - Caroline Mitchell (Thomas & Mercer)

4.- "Oh, the Places You'll Go" - Dr. Seuss (Random House Books for Young Readers)

No ficción:

1.- "Howard Stern Comes Again" - Howard Stern (Simon & Schuster)

2.- "Unfreedom of the Press" - Mark R. Levin (Threshold Editions)

3.- "Educated" - Tara Westover (Random House)

4.- "Becoming" - Michelle Obama (Crown)

Fuente: Amazon

FRANCIA

Ficción:

1.- "Ghost in love" - Marc Levy (Robert Laffont/Versilio)

2.- "La disparition de Stephanie Mailer" - Joël Dicker (Fallois)

3.- "Une fille comme elle" - Marc Levy (Pocket)

4.- "La jeune fille et la nuit" - Guillaume Musso (Lgf)

No ficción:

1.- "L'Humanité en péril; virons de bord, toute!" - Fred Vargas (Flammarion)

2.- "Crépuscule" - Juan Branco (Au Diable Vauvert)

3.- "La haine: les années Sarko; L'histoire secrète de la droite française" - Gérard Davet y Fabrice Lhomme (Fayard).

4.- "La nuit, j'écrirai des soleils" - Boris Cyrulnik (Odile Jacob)

Fuente: Edistat

ITALIA

Ficción:

1.- "Nella Notte" - Concita De Gregorio (Feltrinelli).

2.- "I leoni di Sicilia. La saga dei Florio" - Stefania Auci (Nord).

3.- "La gabbia dorata" - Camilla Lackberg (Marsilio).

4.- "Lena e la tempesta" - Alessia Gazzola (Garzanti).

No ficción:

1.- "In mare non esistono taxi" - Roberto Saviano (Contrasto)

2.- "Entra nel mondo di Luì e Sofì. Il fantalibro dei Me contro Te di" - "Me Contro Te" (youtubers) (Electa Junior).

3.- "La notte del Getsemani" - Massimo Recalcati (Einaudi)

4.- "Mussolini ha fatto anche cose buone. Le idiozie che continuano a circolare sul fascismo" - Francesco Filippi (Bollati Boringhieri)

Fuente: La Feltrinelli

MÉXICO

Ficción:

1.- "Ladrón de esperanzas" - Francisco Martín Moreno (Alfaguara)

2.- "Si es contigo" - Calle y Poche (Montena)

3.- "Los compas y el diamantito legendario" - Timba VK (Martínez Roca)

4.- "La insoportable levedad del ser" - Milan Kundera (Tusquets)

No ficción:

1.- "De animales a dioses: Breve historia de la humanidad" - Yuval Noah Harari (Debate)

2.- "El hombre en busca de sentido" - Viktor E. Frankl (Herder)

3.- "Juntos hicimos historia" - Tatiana Clouthier (Grijalbo)

4.- "El sutil arte de que te importe un carajo" - Mark Manson (Harpercollins)

Fuente: Librería Gandhi

PORTUGAL

Ficción:

1.- "Lazarus" - Lars Kepler (Porto Editora)

2.- "Foi Sem Querer Que Te Quis" - Raul Minh'alma (Manuscrito Editora)

3.- "O Tatuador de Auschwitz" - Heather Morris (Editorial Presença)

4.- "Em Nome do Amor" - Lesley Pearse (Edições Asa)

No ficción:

1.- "Adolescer é fácil, #só que não!" - Catarina Furtado (Porto Editora)

2.- "A Arte Subtil de Saber Dizer Que Se F×da" - Mark Manson (Desassossego)

3.- "Fátima" - Fátima Lopes (Manuscrito Editora)

4.- "Jesus Não Se Vestia de Branco" - Clara de Almeida (Pergaminho)

Fuente: Librería Bertrand

REINO UNIDO

Ficción:

1.- "Finale" - Stephanie Garber (Hodder)

2.- "Machines Like Me" - Ian McEwan (Cape)

3.- "Hunting Evil" - Chris Carter (Simon & Schuster)

4.- "Their Little Secret" - Mark Billingham (Little Brown)

No ficción:

1.- "Hinch Yourself Happy" - Mrs Hinch (M Joseph)

2.- "Underland" - Robert Macfarlane (H Hamilton)

3.- "Break Point" - Ollie Ollerton (Blink)

4.- "The Book You Wish Your Parents Had Read" - Philippa Perry (Penguin Life)

Fuente: The Sunday Times.