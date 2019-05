Julian Castro anuncia plan migratorio contrario a sistema de méritos de Trump

Washington, 24 may (EFE).- Julián Castro, aspirante a la candidatura presidencial demócrata para las elecciones de 2020, anunció este viernes un plan para modificar la política de inmigración de Estados Unidos contrario al impulsado por el presidente, Donald Trump, que está basado en el méritos.

En una entrevista con la radio pública estadounidense (NPR), el político demócrata expresó su intención de modificar el tipo de delito asociado al cruce ilegal de la frontera estadounidense, que ahora se considera un acto criminal.

"Durante mucho tiempo en este país, en realidad, el cruce de la frontera no fue considerado un acto criminal. Fue tratado como una falta civil", explicó Castro, quien ocupó el cargo de secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano durante el mandato del expresidente Barack Obama (2009-2017).

El político ya mencionó este asunto en una publicación que compartió en la plataforma Medium el pasado abril.

"Muchos de los problemas que tenemos en el sistema (migratorio) hoy en día surgieron después de que (la entrada ilegal) se comenzara a tratar como un delito", consideró Castro.

Al ser preguntado sobre si su plan podría estar muy a la izquierda incluso para el electorado demócrata, Castro insistió en que está "en el camino correcto".

"No me preocupa, en primer lugar, cuál es el enfoque del partido político -defendió-; lo que me importa es hacer lo correcto para los seres humanos".

Sobre la separación de familias en la frontera entre EE.UU. y México, Castro indicó que su objetivo es "no separar a menores de sus familias" ni "detener de forma rutinaria a personas".

"Ahora, si alguien ha cometido un crimen, entonces, por supuesto que se tendrá la capacidad de detenerlo. Pero pongamos el caso de una madre que ha venido aquí con su pequeño bebé, yo no encarcelaría a esas personas. No los trataría como criminales", especificó.

El político de Texas también expresó su desacuerdo con la reforma migratoria impulsada por Trump y su intención de favorecer la llegada de inmigrantes según "méritos" y menos por vínculos familiares.

"Este sistema de méritos que el presidente ha establecido dice que solo ciertas personas tienen méritos. Mi abuela vino aquí cuando tenía 7 años con su hermana pequeña en 1922 desde México, sin nada. Y dos generaciones más tarde uno de sus nietos es congresista y el otro aspira a presidir Estados Unidos", recordó Castro.