Javier Paxariño conmemora sus 30 años de carrera con el disco "Raíces y alas"

Madrid, 24 may.- El granadino Javier Paxariño celebra sus 30 años de carrera con "Raíces y Alas", un disco conmemorativo que incluye el vinilo de su primer disco, "Espacio Interior": "Es una deconstrucción de mi música y con ella hago una declaración de principios", explica a EFE el compositor e instrumentista.

Especialista en instrumentos de viento, Paxariño (1953) ha colaborado con frecuencia con el compositor de bandas sonoras Alberto Iglesias y su música puede escucharse en películas como "Exodus", "El jardinero fiel" o "Cometas en el cielo" además de componer la de varias de Julio Medem.

En "Raíces y alas" resume su "insólito viaje musical" de treinta años en los que ha investigado con una gran variedad de instrumentos, tanto que cuando comenzó era el "especialista" español en las flautas china o india (bansori) o en el clarinete turco.

Comenzó tocando rock y blues y a finales de los 70 decidió pasarse al jazz modal para pasar más tarde a frecuentar las músicas étnicas, fundamentalmente sus instrumentos.

"Yo no tengo un nicho comercial. Cuando empezaba me pusieron la etiqueta de new age pero no se si eso es lo mío. Mi música se ha usado mucho para coreografías como las del Ballet Nacional de España porque los ritmos y los paisajes sonoros que creo parece que funcionan", señala.

Su música, sintetiza, es la suma de todo lo que le gusta, es decir el jazz o los ritmos mediterráneos y africanos.

"Soy un artista atípico, lo se, y el mío no es el mercado el uso. Soy más un músico para conocedores que popular pero hago lo que siento que quiero hacer. La creación es inmune y soy un francotirador independiente. No me paro a pensar", se ríe.

En este trabajo, Paxariño y el productor Sergio Salvi "han jugado" a revisitar selectivamente algunas de las composiciones grabadas en sus 30 años de camino, junto a dos piezas inéditas, una dedicada a su hija Zaira y la otra al que fue miembro de Nuestro Pequeño Mundo Juan Alberto Arteche, fallecido el año pasado.

"Son versiones o más bien deconstrucciones; hemos usado melodías que están en el núcleo, en la identidad de cada composición pero llevadas a un espacio diferente", detalla.

Paxariño, miembro fundador de Radio Tarifa, se ha acercado a su propia música animado por una visión "atrevida y actual" y el recuerdo a todos sus "compañeros de viaje", es decir los músicos que siempre le han animado a seguir, como Joaquín Sabina, Tino di Giraldo, Suso Sáiz o Pedro Esteban.

"Mi música es minoritaria pero se puede escuchar", bromea Paxariño, que ha contado con el respaldo de la Sociedad de Artistas Intérpretes o Ejecutantes (AIE) para este proyecto.