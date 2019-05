El fiscal pide 16 años para un acusado de agredir sexualmente a su mujer

Madrid, 24 may (EFE).- La Fiscalía pide dieciséis años de prisión para un hombre que presuntamente insultó, golpeó y agredió sexualmente a su mujer en Madrid durante los cinco años que vivió con ella, y a la que obligó a dejar su trabajo para luego amenazarla con no darle dinero si no mantenía relaciones con él.

La Audiencia Provincial de Madrid ha señalado para el próximo lunes el juicio a Luis Manuel E.C., a quien la Fiscalía imputa los delitos de maltrato habitual, lesiones en el ámbito familiar y agresión sexual, ha informado el Ministerio Público.

Según recoge el Fiscal en su escrito de acusación, el procesado comenzó una relación sentimental con la víctima en 2012 o 2013 durante la que llegaron a contraer matrimonio, fruto del cual nació una niña en 2014 con síndrome del espectro autista.

Detalla que en septiembre de 2016 la mujer inició los trámites de la separación ya que su pareja ?con ánimo de perturbar la paz y armonía familiar, la insultaba, amedrentaba, vejaba, humillaba y agredía verbalmente, físicamente y sexualmente?.

Además señala que el procesado la insultaba, le propinaba empujones, patadas o tirones de pelo. La mujer tuvo tanto miedo que llegó a dormir una noche en la calle.

Luis Manuel E.C., que exigió a la mujer que dejara de trabajar, se aprovechó de la situación para restringir el dinero que le daba a la mujer para comer y para las necesidades vitales de la familia.

Como consecuencia de ello, la víctima, que carecía de ingresos económicos, se sentía "totalmente desvalida" por lo que doblegaba su voluntad para cualquier cosa que requería el acusado, incluidas las relaciones sexuales, a cambio de recibir dinero para su manutención y la de sus hijos, según el relato del fiscal.

La mujer dormía en una habitación diferente a la del agresor y bloqueaba la puerta con un carrito de bebé para evitar los abusos. Otras veces dormía con su hijo de 17 años, pero cuando éste y su hermano de 14 años iban al colegio, el acusado la obligaba a mantener relaciones sexuales completas "con ánimo libidinoso".

El Fiscal también relata que el agresor llegó incluso a taparle la boca con una almohada "para evitar que los menores que dormían en la casa oyeran los gritos y llantos" y que en otros momentos era ella misma quien lo hacía para evitar que sus hijos escucharan.

El acusado doblegaba a la mujer bajo la amenaza de "lo haces o ya sabes", en alusión a las consecuencias económicas que su rechazo podrían causarle a ella y a sus hijos.

A raíz de esta situación y dado que la mujer se negó el 16 de marzo de 2016 a tener relaciones sexuales con él, le empezó a propinar puñetazos que le causaron varios hematomas.