Las "escuchas" de Francisco López abren el primer "museo" sonoro de Madrid

Madrid, 24 may (EFE).- Francisco López es, probablemente, el artista sonoro español más importante del mundo, con instalaciones en varios museos y carteles de "sold out" en sus conciertos, y el elegido para inaugurar con su obra el primer "museo" de audio arte de Madrid, "El Muro" del Conde Duque.

"El Muro" es un proyecto de Suso Sáiz que utiliza una pared de piedra del siglo XVIII, situada entre la escalera y las bóvedas donde estaban las caballerizas, para exponer las obras.

Se trata, según explica López (Madrid, 1964) en una entrevista con EFE, de "un espacio de tránsito que se ha convertido en uno expositivo" en el que cada dos meses se expondrá una audio obra creada expresamente para "El Muro".

Ante esa pared, López, que lleva 40 años componiendo, ha colocado media docena de tumbonas en las que el visitante puede acostarse a escuchar su pieza, "sin título #370", es decir, una hora de las colecciones sonoras que el madrileño ha ido capturando con su grabadora en distintos lugares del mundo.

"Me gusta el término aural más que sonoro. Es decir, lo sonoro remite a la fuente, a lo que produce sonido, y el aural tiene que ver con la escucha del creador. Me considero más un compositor que artista sonoro", describe López, que reside en La Haya (Países Bajos).

Este biólogo que dio durante 20 años clases de Ecología en la Universidad Complutense y que traslada muchos de los conceptos de esa ciencia a su trabajo, capta sus sonidos en "una escucha profunda del mundo", es decir, en las selvas o en edificios de Nueva York.

Con los cientos de sonidos que registra para cada trabajo, y que superpone en capas tímbricas, no crea un paisaje sonoro o un retrato de un lugar sino piezas "no representacionales" que proponen la "expansión sensorial y espiritual" del que escucha.

"Ya hay más de un siglo de música rara en el mundo occidental, más antigua que el rock and roll. Yo prefiero a Stravinsky o Bartok antes que a John Cage", ilustra el creador, cuyo trabajo ha sido editado por 400 discográficas de todo el mundo.

Lo suyo, detalla, son "composiciones sonogénicas", es decir, es el sonido el propio generador de la pieza: "son criaturas y tienen la misma entidad y que cualquier otra cosa viva", sostiene.

"Lo que hago me lleva a experiencias espirituales que no tienen que ver con la representación. Esta pieza que me han encargado para 'El Muro' es una nueva criatura sonora con un resultado muy parecido al que logra un escultor a partir de la arcilla".

No acompaña ninguna de sus piezas con una explicación y ello, revela, porque lo que propone es "una experiencia más chamánica que artística; una experiencia con la realidad que es un territorio abierto para el oyente".

En España ha hecho una instalación en el museo Reina Sofía y otra en Matadero, ambos de Madrid, y tiene pensado, tras diez años ausente, volver a dar uno de sus especiales "conciertos" -la consigna es que el oyente lo escuche tumbado y con los ojos tapados- el próximo mes de octubre en Matadero.

A pesar de su éxito en el mundo, López afirma que es "muy, muy difícil" vivir "de esto" y confiesa que él es "uno de los pocos" que puede "sobrevivir", gracias a que trabaja en todo el mundo y muchas horas.

López asegura que introducirse en sus composiciones es "muy fácil", "muy sencillo": "mi trabajo propone una experiencia rica, transformadora y todo el mundo puede vivirlo, porque no es elitista".