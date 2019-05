David Cameron dice que May "ha tomado la decisión correcta"

Londres, 24 may (EFE).- El ex primer ministro del Reino Unido David Cameron ha afirmado que su sucesora, Theresa May, "ha tomado la decisión correcta" al anunciar este viernes su dimisión para el próximo 7 de junio.

"Sé lo doloroso que es aceptar que se te ha acabado el tiempo y que se requiere un nuevo líder", dijo en Twitter el antiguo jefe del Gobierno, que dimitió tras la victoria del "brexit" en el referéndum del 23 de junio de 2016, que él había convocado.

Cameron elogió el "valiente" discurso dado por May para anunciar su partida y destacó que su colega estuvo motivada por su sentido del "deber y servicio".

Al agradecerle su "incansable labor por el país", coincidió con ella en que "el consenso no es una palabra sucia", y deseó que "el espíritu de consenso continúe".

May reveló hoy que el 7 de junio dimitirá como líder del Partido Conservador, ante la imposibilidad de ejecutar la salida del Reino Unido de la Unión Europea (UE), aunque permanecerá como primera ministra en funciones hasta que se elija a un sustituto/a.

Cameron, que llegó al poder en 2010 y se ha mantenido apartado de la política tras su forzosa dimisión, tiene previsto publicar en septiembre un libro de memorias, "For the Record", en el que se espera que dé su versión sobre su gestión del plebiscito.