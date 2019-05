La Comisión Europea adopta nuevas normas de seguridad para drones

Bruselas, 24 may (EFE).- La Comisión Europea (CE) adoptó este viernes nuevas normas de seguridad para drones que se aplicarán tanto a los pilotos profesionales como a los aficionados y obligarán a que todos los aparatos de vuelo no tripulados dispongan de un número de registro a partir de 2020.

Ese registro se aplica, en principio, a todos los aparatos independientemente de su peso, si bien para los más pequeños bastará con un registro electrónico y un "conjunto mínimo de requisitos" mientras que la reglamentación será más estricta para los dispositivos con una masa superior a 25 kilos.

Los drones de gran tamaño no podrán volar "sin autorización previa bajo ciertas condiciones", de forma que no podrán ascender más de 120 metros y el operador no podrá perder contacto visual ni volarlo cerca de personas.

La nueva reglamentación, que reemplazará a las normas nacionales existentes en los Estados miembros de la Unión Europea (UE), no sólo abordan la seguridad, sino que "también contienen elementos importantes para mitigar los riesgos de seguridad relacionados con el avión no tripulado", señaló la CE en un comunicado.

Así, los Estados miembros podrán definir a partir de sistemas de geolocalización satelital zonas no autorizadas para el vuelo ("No-fly zones") como aeropuertos o centros urbanos, y los drones no podrán penetrar en ellas.

A través del registro de los operadores, la identificación remota y la definición de zonas geográficas, todas las autoridades nacionales tendrán medios para evitar el uso indebido o las actividades ilegales de drones, indicó la CE.

Próximamente, la Comisión Europea publicará las pautas y los llamados "escenarios estándar" para las operaciones de aviones no tripulados que ayudarán a los operadores a cumplir con las normas adoptadas.

En paralelo, el Ejecutivo comunitario está desarrollando un marco institucional, regulatorio y arquitectónico de llamado "U-Space", es decir, un conjunto de servicios descentralizados con el objetivo de integrar los drones en el espacio aéreo de forma que puedan cohabitar con las aeronaves tripuladas.

La comisaria europea de Transporte, Violeta Bulc, señaló que con el nuevo paquete normativo la Unión Europea "tendrá las normas más avanzadas del mundo".

"Esto allanará el camino para vuelos seguros y ecológicos con aviones no tripulados. También proporciona la claridad necesaria para el sector empresarial y para los innovadores de aviones no tripulados en toda Europa", indicó Bulc.