Banda islandesa grabó en secreto con un artista palestino durante Eurovisión

Jerusalén, 24 may (EFE).- La banda islandesa Hatari, que destacó en Eurovisión en Tel Aviv por sus críticas a la ocupación israelí de los territorios palestinos, grabó una canción con un artista palestino durante la edición del festival.

En las redes sociales circulaba hoy el videoclip del tema de los representantes islandeses con el palestino Bashar Murad, un joven artista de Jerusalén Este que "quiere desafiar las normas culturales en Palestina y presentar a los palestinos bajo una luz que raramente muestran los medios", según describe su perfil de Facebook.

El vídeo del tema Klefi/Samed, grabado en las colinas desiertas del territorio ocupado de Cisjordania, combina el estilo de los islandeses, que denominan "tecno punk BDSM" con letras árabes de Murad y una gran bandera palestina, y lleva miles de reproducciones en YouTube desde que se publicó ayer.

"Soy resistente, no doblaré la rodilla. Me quedo, no desapareceré. No seré erradicado", canta el palestino.

Hatari apoyó abiertamente el boicot a Eurovisión, aunque decidió participar, y aprovechó el momento de la votación para levantar banderas palestinas que fueron retiradas por los trabajadores de seguridad.

La artista Madonna, la estrella invitada a Eurovisión, también sorprendió cuando una de sus bailarinas mostró sobre su espalda una enseña palestina junto a otro bailarín que llevaba la israelí, lo que resaltado la cuestión política en esta edición, contra la que artistas y grupos pro-palestinos habían pedido el boicot.