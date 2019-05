Audiencia dicta archivo provisional por fraude en contratos de la Alhambra

Granada, 24 may (EFE).- La Audiencia de Granada ha acordado el archivo provisional de la causa abierta por supuestos fraudes en contratos del Patronato de la Alhambra, un pronunciamiento que corrige la fórmula utilizada por el Juzgado de Instrucción 4 de Granada, que dictó el archivo libre.

El auto de la Sección Segunda de la Audiencia, al que ha tenido acceso Efe, responde al recurso formalizado por la Fiscalía y diferentes acusaciones contra el archivo libre de la causa que dictó el pasado febrero el Juzgado de Instrucción 4 de Granada.

La Audiencia ha corregido así el dictamen del juzgado instructor, que acordó el sobreseimiento de la causa por posible fraude en contrataciones después de que se dictara fuera de plazo la complejidad de la causa y se anularan casi la totalidad de las diligencias practicas.

Esta causa por los contratos ilegales de la Alhambra provocó que la Policía Nacional detuviese en mayo del año pasado a 24 personas, entre ellas empresarios y once trabajadores del Patronato, por defraudar presuntamente siete millones con una trama organizada.

Esta se habría derivado de la causa abierta en 2015 por la adjudicación de audioguías, en la que fue detenida la exdirectora de la Alhambra María del Villafranca.

El auto de la Audiencia, contra el que no cabe recurso, justifica el archivo provisional con el argumento de que no se ha imputado de manera formal a nadie ni se ha tomado declaración sumarial a los investigados, por lo que no se puede dictar un archivo libre de la causa que sería equivalente "a una sentencia absolutoria".

Este auto ha estimado de manera parcial los recursos contra el archivo libre de la causa y permite una reapertura del caso que la Audiencia califica como una posibilidad "difícil".

El juzgado instructor encargado de dictar el archivo de la causa es el mismo que, el pasado abril, decidió seguir por procedimiento abreviado las actuaciones por el caso matriz de las audioguías contra la exdirectora del Patronato María del Mar Villafranca, la que fue su secretaria Victoria Chamorro, y un empresario.