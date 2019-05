Unidas Podemos no descarta enviar un segundo escrito al Supremo sobre presos

Madrid, 23 may (EFE).- La vicepresidenta primera de la Mesa del Congreso, Gloria Elizo, no descarta plantear el envío de un segundo escrito al Tribunal Supremo sobre la decisión a adoptar con los diputados catalanes presos, ya que asume que el órgano de gobierno del que forma parte puede no ser "competente" para tomarla.

En declaraciones tras un desayuno informativo en el Casino Antiguo de Madrid, Elizo ha reiterado que en representación del grupo parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común no tomará ninguna decisión "que pretenda de forma urgente cualquier cosa que tenga que ver con la situación de representantes públicos".

"La suspensión de cargos públicos de representantes mandados por la ciudadanía en el Congreso de los Diputados es una decisión tan importante que no se puede tomar a la ligera", ha admitido Elizo.

Por tanto, ha especificado que primero hay que ver qué pone exactamente en la respuesta que le ha dado el Alto Tribunal a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, ya que "si no responde adecuadamente a algunas condiciones", Elizo no descartaría "volver a preguntar al Supremo" sobre la línea de actuación de la Mesa.

Tampoco ha optado por apurar el plazo para oficializar la conformación de los grupos de la Cámara: "Si hay petición expresa para prorrogar el plazo de constitución de los grupos parlamentarios estaremos a favor", ha afirmado.

"No queremos apretar en circunstancia que pueden ser de importancia para el proceso en el que nos encontramos ahora", ha añadido Elizo.

En esta línea, la portavoz del grupo en el Congreso, Irene Montero, ha recalcado la posición política de su partido sobre el futuro de los diputados catalanes que se encuentran en prisión preventiva por el "procés", que se respeten sus derechos.

"Hay que garantizar que los diputados podamos ejercer nuestras funciones porque para eso nos han elegido", ha afirmado Montero.

Por lo tanto, ha considerado "prudente" esperar a la deliberación de la Mesa y ha confiado en que pedirá las "explicaciones pertinentes" mientras dure ese proceso.