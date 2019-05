Trigueros: "Ha sido mi peor temporada desde que estoy en el equipo"

Villarreal , 23 may .- El centrocampista del Villarreal, Manu Trigueros, reconoció en rueda de prensa que la temporada que acaba de concluir ha sido la peor desde que llegó al primer equipo, ya que se ha visto lastrado por las lesiones y a nivel colectivo el equipo sufrió mucho para lograr la permanencia.

"A nivel personal ha sido la más complicada para mí, ha sido la peor temporada desde que estoy en el equipo. Pero ahora tengo un verano por delante para poder descansar y poder hacer una buena pretemporada, lo que me va a permitir volver mejor y con más garantías para la próxima campaña", apuntó.

"Cerramos un año difícil y en el que hemos sufrido todos, un año en el que al final lo hemos salvado, pero reconociendo que ha sido malo. Empezó mal, se hizo una bola que cada vez era más grande, pero no supimos salir de ahí hasta el final. Hemos sufrido mucho y sabemos lo complicado que es ganar partidos en Primera", añadió.

Los problemas físicos que le afectaron desde pretemporada no le han permitido disfrutar de continuidad y admitió que quizás debió de buscar una recuperación absoluta antes de volver a jugar.

"El verano pasado ya me avisaron que esta era una lesión que me costaría de recuperar, pero no pensaba que tanto. De este año he aprendido que debes ser mas egoísta a veces y pensar más en uno mismo, ya que es mejor recuperarse como debes y volver cuando estás al cien por cien", comentó.

Por ello, el centrocampista se mostró esperanzado en volver a su mejor nivel la próxima temporada para ayudar al equipo a estar en las plazas de Europa y volver a estar arriba.

Preguntado por las críticas recibidas en la pasada campaña, Trigueros señaló que "cuando tienes 27 años ya sabes más o menos como funciona esto, el fútbol no tiene memoria y vales lo que rindes en el momento. Por ello quiero volver a ser el jugador importante para el equipo y poder ayudar a hacer las cosas mejor".

Ante el inminente anunció por parte del club de la renovación del entrenador Javier Calleja, quien fue destituido y posteriormente repescado la pasada temporada, el jugador se mostró favorable a su continuidad.

"En el tema del entrenador ha sido un año raro, se fue y regresó, pero al final las cosas han acabado bien. Ahora entiendo que se le dé continuidad y que se siga confiando en el míster, yo por mi parte estaría contento de que así sea. Es un técnico que tiene una idea de juego y de fútbol que a mí me gusta y me va bien", aseguró.

Por último, Triguero se refirió a la afición, de la que dijo que "nos metido caña al principio, ya que vieron que estábamos abajo y no éramos un equipo para eso. Pero es verdad que una vez vieron que las cosas estaban complicadas estuvieron con el equipo".