Tertsch afirma que "la continuidad histórica de España está en peligro"

Logroño, 23 may (EFE).- El candidato de Vox a las elecciones europeas, Hermann Tertsh, ha afirmado este jueves que "la continuidad histórica de España está en peligro" y que el país "pasa por una situación intolerable".

Terrsch ha participado esta noche en un acto electoral de Vox en Calahorra, donde ha explicado que ha entrado en política "por la situación insoportable y de alarma" que "se ha demostrado en los últimos días" cuando "los golpistas catalanes han pasado a ser los aliados objetivos del Gobierno"

Cree que el origen de esta situación es "la dejación, indolencia e irresponsabilidad manifiesta del Gobierno del PP de Mariano Rajoy" que "tuvo un final catastrófico y vergonzoso para España y especialmente para sus votantes" a los que "dejó al pie de los caballos".

Por ello ha incidido en que a su juicio "la continuidad histórica de España está en peligro, como no lo ha estado desde la invasión napoleónica" y "hay que reaccionar, porque si no, los hijos y nietos no vivirán en la España que hemos conocido".

Por ello "y ante el fracaso de todos los partidos" hay "que pedir una reacción a quienes creen en un proyecto nacional".

También ha aludido a la "paradójica situación de Europa" que "era un proyecto de éxito de cooperación de países" pero que ha llegado a un punto en el que "hay que parar y reflexionar sobre muchas cosas que se han hecho mal".

Porque la UE ha alcanzado "tal grado de intervencionismo que ya no sabemos quien nos gobierna" porque "hay una Comisión a la que no han elegido los ciudadanos, que hace leyes y ante la que todos somos súbditos".

Por ello ha abogado por "un retorno de soberanía a los estados" con una reducción de competencias de la Comisión "y a la vez reforzar el Consejo Europeo", ha concluido.