Sinde ve peligroso que otros partidos emulen el discurso de la ultraderecha

Avilés , 23 may .- La escritora y cineasta Ángeles González-Sinde, exministra de Cultura, cree que no hay peligro de involución en materia de igualdad mientras la extrema derecha no acceda al poder, pero ha advertido de que el peligro está en que otros partidos emulen ese discurso "por no perder votos".

En declaraciones a Efe, González-Sinde se ha mostrado preocupada por el discurso sobre la lucha por la igualdad de algunas formaciones políticas como Vox, si bien ha remarcado que "lo peligroso es que otros partidos se sumen a ese carro".

Para la exministra socialista es especialmente preocupante el escenario que pueda resultar de las elecciones europeas del próximo domingo por la presencia de formaciones ultraderechistas.

Estos partidos podrían tener la capacidad de obstaculizar determinadas iniciativas en el Parlamento Europeo, algo de lo que "no estamos siendo todavía muy conscientes".

González-Sinde, que este jueves presenta en el Centro Niemeyer de Avilés su última novela, "Después de Kim", ha asegurado que no echa de menos la responsabilidad política, pero sí a la gente con la que trabajó, y ha subrayado que se siente "muy a gusto" con su faceta de escritora.

La escritora y cineasta se ha confesado igual de cómoda en el ámbito audiovisual, donde ha obtenido dos Goyas por el guion de "La buena estrella" y a la mejor dirección novel por "La suerte dormida", como en la narrativa.

González-Sinde ha precisado que son trabajos muy distintos porque escribir guiones "es como dibujar los planos de un edificio, pero no son el edificio en sí; es sólo una aproximación y luego viene el rodaje y el montaje".

En cambio, una novela está completa en sí misma y en este caso el escritor es artífice de todo el proceso creativo, ha añadido.

Su nueva novela se centra en la historia de Geraldine y John, un matrimonio divorciado desde hace décadas, que se ve lo menos posible. Sin embargo, la inesperada muerte de su hija Kim en España les obliga a iniciar juntos un viaje en el que tendrán que conocerse de nuevo.

La exministra aborda en esta novela la muerte como detonante narrativo, algo muy presente en su vida tras el fallecimiento de su hermano pequeño y mucho más recientemente el de su pareja.

González-Sinde, quien ha admitido que escribir sobre ello "tiene algo de reparador", ha apuntado la posibilidad de que "Después de Kim" pueda dar el salto a la televisión a través de una miniserie, pero ha precisado que por el momento está trabajando en otros proyectos para nuevas series de televisión y de libros.