La participación en las europeas en Holanda alcanza el 24%, igual que en 2014

La Haya, 23 may (EFE).- La participación de los holandeses en las elecciones al Parlamento Europeo que se celebran este jueves alcanza el 24 %, la misma cifra registrada en 2014 y 2009, a tres horas del cierre de los colegios electorales, según la agencia de investigación Ipsos.

En las dos elecciones europeas anteriores, un 37 % de los holandeses acudió a votar en unos comicios que, tradicionalmente, no reciben mucha atención por parte de los ciudadanos de Holanda, a pesar de que este país es uno de los mayores beneficiarios, por ejemplo, del mercado único europeo.

Los centros electorales cerrarán sus puertas a las 21.00 hora local (19.00 GMT), aunque los resultados oficiales no se darán a conocer hasta el domingo, a petición de Bruselas con el objetivo de no influir en la intención de voto de los demás ciudadanos de países como España, Alemania o Bélgica, que no votan hasta el 26 de mayo.

Más de 13 millones de ciudadanos holandeses o residentes en Holanda pueden acudir a las urnas este jueves para elegir a los 26 representantes del país en el Parlamento Europeo, al que concurren 16 partidos de diferentes ideologías.

Estas elecciones se presentan como una competición por liderar el país entre los liberales del primer ministro, Mark Rutte, y la ultraderecha de Thierry Baudet, ambos con similar apoyo entre los holandeses, según las encuestas.

El partido de Baudet, Foro para la Democracia (FvD), aboga por la celebración de un referéndum sobre la permanencia de Holanda en la UE, en el euro y en el espacio Schengen, mientras que Rutte apuesta por permanecer en la Unión, pero promoviendo reformas que limiten el poder de Bruselas y reduzcan el gasto.

Holanda y el Reino Unido son los primeros países en votar en las elecciones a la Eurocámara.