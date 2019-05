Holanda lleva a la ONU la idea de un tribunal internacional para juzgar al EI

Naciones Unidas, 23 may (EFE).- Holanda llevó este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU una propuesta para poner en marcha un tribunal internacional que juzgue los crímenes cometidos por el grupo terrorista Estado Islámico (EI), una idea que también impulsan otros países, como Suecia.

"Estoy aquí porque estoy convencido de que debería haber un tribunal internacional", declaró a la prensa el ministro holandés de Exteriores, Stef Blok, antes de plantear la cuestión al Consejo durante una reunión sobre la protección de civiles.

Según Blok, "la escala de las atrocidades cometidas por el EI es tal que puede alcanzar el genocidio y justifica un tribunal internacional".

El ministro dijo que su país va a tratar de convencer de esta idea al Consejo de Seguridad, que es el que tiene poder para crear una corte especial de este tipo.

"Sé que no todos los miembros son entusiastas de entrada, pero muchos lo apoyan", aseguró Blok, que ha estado tratando la cuestión recientemente con otros titulares de Exteriores.

Además de Holanda, el Gobierno de Suecia ha defendido públicamente la creación de tal tribunal internacional para juzgar a los combatientes del EI y está tratando de recabar apoyos.

Hasta ahora no se han ofrecido demasiados detalles de la iniciativa, aunque el ministro sueco del Interior, Mikael Damberg, propuso en una entrevista reciente con el diario "The Financial Times" que la corte podría establecerse en Irak y seguir el modelo de los tribunales que juzgaron los genocidios en Ruanda y la antigua Yugoslavia.

Con la derrota del EI en Siria e Irak, miles de supuestos yihadistas han sido detenidos, con una mayoría bajo custodia de las fuerzas kurdas que recuperaron los últimos bastiones del grupo terrorista.

Además de sirios e iraquíes, entre los excombatientes hay un gran número de extranjeros, algunos de los cuales no son admitidos de vuelta por sus países de origen.

Suecia tiene previsto albergar el próximo 3 de junio un foro al que han sido invitados expertos de Holanda, el Reino Unido y Francia para seguir avanzando en la iniciativa del tribunal internacional.