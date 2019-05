ONG española recuerda ante la ONU el drama de las minas antipersona en Sahara

Ginebra, 23 may (EFE).- Un grupo de artistas y activistas españoles y saharauis, organizados en la campaña Stop Minas, recordó hoy con una intervención artística frente a la sede de la ONU en Ginebra el olvidado problema de las minas en el Berm, el muro de tierra de 2.750 kilómetros en el Sahara Occidental.

El grupo, organizado por la Asociación de Amistad con el Pueblo Saharaui de Sevilla (AAPSS) y comandado por el artista onubense Luis Vázquez y el saharaui Moulud Yeslem, actuó en uno de los monumentos más emblemáticos de Ginebra, la Silla Rota, un gigantesco asiento al que le falta una pata en homenaje a las víctimas de minas.

Tras dos horas de trabajo, los artistas y activistas crearon una "prótesis" con flores rojas de papel -popularmente utilizadas en la sevillana Feria de Abril- y así la silla, por un día, tuvo la pata que habitualmente le falta, mientras decenas de turistas curioseaban y fotografiaban la actuación.

"La finalidad era visibilizar el trauma que vive nuestra población en los territorios liberados del Sahara, que se enfrentan a un muro de 2.750 kilómetros repleto con unos siete millones de minas antipersona y anticarro", relató a Efe Daha Bulahi, de la Asociación Saharaui de Víctimas de Minas.

Bulahi, a quien una mina en 1994 le destrozó la mano derecha y le afectó los ojos en la zona de Tifariti, recordó que ese armamento causa nuevas víctimas cada año, con al menos tres accidentes en lo que va de 2019 y veinticinco afectados en 2018.

El acto reivindicativo coincidió con la celebración esta semana en Ginebra de una reunión internacional para debatir el futuro del Tratado de Ottawa para la abolición de minas antipersonas, un objetivo que la comunidad mundial se ha fijado para 2025.

"Hay que instar a Marruecos a que firme esta convención para que podamos solucionar el problema, mientras no sea así no tiene el compromiso ni de desminar ni de atender a las víctimas", señaló Edi Escobar, de la AAPSS, asociación que esta semana participa en la reunión para dar a conocer el problema del Sahara Occidental.

Escobar recordó que en el Berm, que separa el Sahara Occidental ocupado por Marruecos del que controla el Frente Polisario, hay 72 tipos de minas fabricadas en catorce países.

"Evidentemente el compromiso de los países fabricantes es necesario para llevar adelante la convención", señaló la activista, quien aclaró que buena parte de las minas se instalaron antes del alto el fuego que Marruecos y Frente Polisario firmaron en 1991, pero se han detectado algunas posteriores a esa fecha.

El desminado "es bastante caro, pues cada mina cuesta entre unos 20 y 40 euros y quitarla unos 1.000, además de que supone arriesgar la vida de muchas personas", indicó Escobar.

Bulahi contó en las reuniones de Ginebra, que se desarrollan del 22 al 24 de mayo, su experiencia tras el accidente con la mina.

"Pensé que no podía hacer nada, que no podría llevar a mi familia adelante con una sola mano, me aislé y no quería que me vieran, pero con el tiempo vi que la vida sigue y tengo que luchar por mis hijos", relató a Efe.

Moulud Yeslem, artista que reparte su vida entre España y los campos de refugiados saharauis, explicó que esta acción es una más de iniciativas similares que desde hace más de una década han viajado por toda España y otros países, como Argentina, México y Perú y que ahora quieren llevar a Francia.