España y Latinoamérica, sin premio en la Quincena de Realizadores de Cannes

Cannes , 23 may .- España y América Latina se fueron este jueves de vacío en la Quincena de Realizadores, sección paralela del Festival de Cannes donde tenían cuatro proyectos en liza.

La Quincena de Realizadores no entregó un premio propio, pero la Sociedad de Autores y Compositores Dramáticos (SACD), uno de sus socios, recompensó a "Une fille facile", de la francesa Rebecca Zlotowski.

La película supone el estreno como actriz de Zahia Dehar, antigua prostituta que saltó a la fama después de que se revelara que jugadores del equipo de Francia recurrieron a sus servicios cuando todavía era menor.

Los futbolistas Karim Benzema y Franck Ribéry resultaron imputados en el caso, pero el Tribunal Correccional de París los absolvió en enero de 2014 al considerar que no sabían que la meretriz era menor de edad.

El Label Cinema Europa, en el que los miembros de la red de distribuidores Europa Cinemas distinguen a una película europea, fue dirigido a "Alice et le maire", del director francés Nicolas Pariser, mientras que el premio Illy al mejor cortometraje fue para el vietnamita Pham Thien An por "Stay awake, be ready".

La Quincena de Realizadores fue lanzada en 1969 por la Société des Réalisateurs de Films (SRF) con el objetivo de "descubrir filmes de jóvenes autores y saludar las obras de directores reconocidos".

La lista de nuevos talentos que se revelaron en ella incluye a Michael Haneke, Spike Lee, los hermanos Luc y Jean-Pierre Dardenne y Sofia Coppola.

En esta edición, iniciada el pasado 15 de mayo, la directora peruana Melina León y la brasileña Alice Furtado se presentaron con sus respectivas óperas primas: "Canción sin nombre" y "Sem seu sangue".

Por su parte, el argentino Alejo Moguillansky se puso delante y detrás de la cámara con "Por el dinero", y el español Sergio Caballero, cofundador y codirector del festival de música electrónica Sónar, acudió con su cortometraje "Je te tiens", protagonizado por Ángela Molina.