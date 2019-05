Emeli Sandé celebra las diferencias en su nuevo tema "Extraordinary being"

Londres, 23 may (EFE).- La cantante escocesa Emeli Sandé dijo a Efe que con su nueva canción "Extraordinary being" (Ser extraordinario), que llega hoy a la plataforma YouTube, aspira a "recordar a todas las personas que son especiales".

El tema pertenece a su tercer álbum de estudio "Real life" (Vida real) que se estrena el próximo 7 de junio y forma parte de la banda sonora de la nueva película de los X-Men "Fénix oscura".

Después de su debut con "Our version of events" (2012) y "Long live the angels" (2016), la artista soul saca a la luz su nuevo trabajo con el que quiere que "la gente que se siente diferente o desplazado por la sociedad sepa que no está solo, porque hay muchos otros que están pasando por lo mismo que ellos".

Por esta razón, "Extraordinary being" se consolida para Sandé como una pista que, junto a las otras diez del disco, celebra las diferencias de cada uno de los individuos del planeta que se sienten marginados.

Con este mensaje, esta canción no podía quedarse fuera de una de las tramas que, precisamente, ha defendido durante casi dos décadas que no hay nada de malo en ser distinto del resto con aquel famoso "Mutante y orgulloso".

Para Sandé, es una "honra" y un "privilegio" que "Extraordinary being" se incluya en el filme de Simon Kinberg, entre otras cosas, porque refleja a la perfección la historia que hay detrás del nuevo lanzamiento que se suma al estrenado el pasado marzo "Sparrow".

"Estar unido de esta manera a una cinta que es tan fenomenal, emocional y que toca un montón de temas profundos y reales es algo muy grande para mí", relató.

Además, la cantante habló acerca de lo mucho que le gustaba el personaje de Jean Grey, interpretado por Sophie Turner, por "el viaje tan humano" que experimenta en el largometraje, así como por la lucha interna con la que debe tratar al enfrentarse a su Fénix.