Corte egipcia ordena liberar a periodista de Al Yazira detenido hace 2 años

El Cairo, 23 may (EFE).- Un tribunal de El Cairo ordenó hoy la puesta en liberad del periodista y productor de informativos del canal catarí Al Yazira Mahmud Husein, detenido hace más de dos años bajo la acusación de difundir "noticias falsas", según informó la familia.

La hija del periodista, Al Zahraa Mahmud, confirmó a Efe que el tribunal ordenó la libertad de su padre entre otras medidas cautelares que aún no han conocido.

"El tribunal decidió su puesta en libertad el pasado martes, pero la Fiscalía apeló la decisión y hoy se confirmó la puesta en libertad", explicó.

Husein se encuentra en el Instituto de la Policía en Maadi, en el sur de El Cairo, de donde debe volver a la cárcel y luego a la comisaría la zona de residencia en Abul Nomrus, afirmó.

"No sé si sale esta noche o el sábado, porque mañana es festivo", añadió la hija.

El periodista, de 52 años, fue arrestado el 23 de diciembre de 2016 en El Cairo, adonde había viajado de vacaciones desde Catar, donde residía y trabajaba en ese momento.

Desde entonces ha permanecido confinado en la cárcel de Tora, con una orden de prisión cautelar que se iba renovando pese a las continuas apelaciones de su defensa legal.

Mahmud Husein empezó a trabajar para Al Yazira en 2010 como corresponsal en El Cairo, cargo que ocupó hasta el cierre de la oficina de la cadena en Egipto por orden del Gobierno en 2013, poco después del derrocamiento del entonces presidente, el islamista Mohamed Mursi, en un golpe de Estado.

Después del cierre de Al Yazira en Egipto, donde el canal sigue censurado, el periodista pasó un año sin trabajar y luego fue corresponsal para otros medios en el extranjero y más tarde volvió al canal catarí, pero a su sede en Doha.

Egipto rompió relaciones diplomáticas con Catar en junio de 2017 por su apoyo a los Hermanos Musulmanes y por patrocinar grupos terroristas, acusaciones que también hacen Arabia Saudí, Baréin y Emiratos Árabes Unidos, y que Doha rechaza.

Una de las principales demandas de esos cuatro países árabes es que Catar cierre Al Yazira.

Mahmud Husein no es el primer periodista de ese medio de comunicación arrestado en Egipto.

En diciembre de 2013 otros tres periodistas del canal fueron detenidos y condenados a penas de entre siete y diez años de prisión por la misma acusación, aunque fueron puestos en libertad en 2016.

El Gobierno egipcio mantiene una constante presión sobre los medios de comunicación y en el pasado ha tomado medidas contra profesionales por el ejercicio de su trabajo en el país.

En marzo del 2018 deportó a la periodista británica Bel Trew, del periódico inglés "The Times", alegando que no contaba con las credenciales preceptivas y por no tener permiso para tomar imágenes en la calle.

Egipto figura en el puesto 161 entre los 180 países del informe anual sobre la libertad de prensa de la organización Reporteros Sin Fronteras.