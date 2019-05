Algunos europeos en Reino Unido no pueden votar por problemas administrativos

Londres, 23 may (EFE).- Algunos ciudadanos europeos residentes en el Reino Unido no han podido votar este jueves en las elecciones al Parlamento Europeo por problemas administrativos, debido al poco tiempo con el que han contado las autoridades para preparar los comicios, según ha admitido la Comisión Electoral británica.

Un portavoz del organismo, que no ha detallado la cantidad de comunitarios que no han podido votar, declaró a los medios que comprenden la "frustración de algunos ciudadanos de otros Estados miembros de la Unión Europea residentes en el Reino Unido que se han encontrado con que no podían votar hoy, cuando querían hacerlo".

Esa misma fuente subrayó que "todos los ciudadanos europeos que cumplan los requisitos tienen derecho a votar en las elecciones comunitarias en sus respectivos Estados".

Si un comunitario residente en el Reino Unido "elige en cambio" votar en este país, debe "transferir su derecho al voto", un trámite que debe ser completado con 12 días de antelación a la jornada electoral.

"El poco tiempo de aviso dado por el Gobierno del Reino Unido para la participación en estas elecciones ha tenido un impacto en el tiempo disponible para informar a los ciudadanos y para que puedan completar el proceso", indicó el portavoz de la Comisión Electoral.

La primera ministra británica, Theresa May, trató hasta el último momento de evitar que el país participara en las elecciones al Parlamento Europeo.

La imposibilidad de ratificar el acuerdo sobre los términos de salida de la Unión Europea antes de estos comicios obligó sin embargo al Gobierno a confirmar oficialmente el pasado 7 de mayo de que se celebrarían las elecciones 16 días más tarde.