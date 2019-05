La transparencia es esencial para promover inversión privada en Latinoamérica

María José Brenes

San José, 22 may (EFECOM).- La directora del Banco Mundial para Centroamérica, Seynabou Sakho, afirmó este miércoles que la transparencia es una pieza esencial para promover la inversión privada en Latinoamérica e impulsar sectores deficitarios en la región como la infraestructura.

"Vemos este asunto de rendición de cuentas y transparencia como una etapa necesaria para atraer al sector privado, que en este momento es fundamental para poder alcanzar los niveles de inversión en infraestructura que la región, como un todo, necesita", explicó Sakho a Efe.

La experta en economía y originaria de Senegal se encuentra en Costa Rica en la conferencia "Rendición de cuentas para maximizar las finanzas para el desarrollo" del Grupo Banco Mundial junto con los Socios Globales, conocida como CReCer 2019, que concluyó este miércoles.

Sakho afirmó que potenciar la participación del sector privado en temas urgentes como la infraestructura, educación, cambio climático y crecimiento económico, así como vivienda, bienestar, pobreza o agricultura, permitirá que América Latina y el Caribe sea más competitiva.

Datos del Banco Mundial indican que la inversión pública en América Latina y el Caribe en la última década ha promediado el 3,3 % del Producto Interno Bruto (PIB) uno de los porcentajes más bajos entre todas las regiones del mundo.

Además, según estudios del Banco Mundial, la región tendría que destinar en promedio un 4,3 % del PIB anual entre 2015 y 2030 para cerrar la brecha de infraestructura, situación que necesita la mano de la inversión privada.

"Lo que vemos es que sin el sector privado no podemos alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible, no podremos reducir las brechas de déficit de infraestructura, no podremos reducir la pobreza, ni promover esta inclusión compartida, para eso necesitamos al sector privado", manifestó Sakho.

Para cumplir con estas demandas es necesario un mecanismo para aumentar la rendición de cuentas y crear un marco institucional y normativo claro, donde no solo se hable de transferencia de riesgo, sino también de trabajar conjuntamente el Gobierno, la inversión privada y sociedad civil.

América Latina también necesita hacerle frente a las grandes temas como las migraciones hacia Estados Unidos, una situación fiscal débil y la crisis sociopolíticas en Nicaragua y Venezuela, elementos que generan impactos económicos en toda la región.

Según Sakho, la transparencia, la rendición de cuentas y la lucha contra la corrupción atraerán la inversión privada, fomentarán el crecimiento económico, generarán empleos y permitirán reducir la pobreza.

"Hay tres retos principales: el cambio climático, que yo lo veo como una urgencia de nuestros tiempos; la inversión en el capital humanos, cómo preparar a nuestra gente para que tenga oportunidades económicas en el futuro, y finalmente la competitividad, porque en el futuro hay que crear oportunidades económicas y sociales para traer este desarrollo a nivel local", dijo Sakho.