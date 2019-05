Torres pide que el VAR lo revisen profesionales ajenos al Comité Árbitros

Getafe , 22 may .- Ángel Torres, presidente del Getafe, se mostró este miércoles partidario del uso del VAR pero afirmó que preferiría que durante los partidos lo revisasen profesionales ajenos al Comité de Árbitros (CTA).

"Ahora son compañeros y entre ellos no van a ir en contra. Creo que deben poner a gente ajena. Espero que la Liga y la Federación se pongan de acuerdo y ponga a gente independiente", afirmó.

Cuestionado por su valoración del VAR en su estreno esta temporada, el máximo mandatario azulón dijo que aunque "se puede mejorar" su implantación fue buena para el desarrollo de los partidos.

"Después del Mundial de Rusia funcionó bien y me convencieron de que era interesante y evitarían muchas polémicas. Lo he dicho a lo largo de la temporada, no me he quejado. Solo me he quedado de la redacción del acta del partido de Copa de Valencia", explicó.

"En el tema del VAR sigo diciendo lo mismo cada vez que voy a la Liga o a la Federación. El VAR lo tiene que dirigir gente diferente y si se equivocan les despidan, como pueden hacer con un periodista en su empresa", finalizó.