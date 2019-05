Rivera ve que si Batet fuera presidenta "decente" no habría permitido "shows"

Madrid, 22 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha afirmado este miércoles que si Meritxell Batet hubiera sido una presidenta del Congreso "decente" no habría permitido que se hablara en la Cámara de "presos políticos", y ha apostado por cambiar la ley electoral para que no vuelvan a ocurrir "shows" como los de ayer en la constitución de las Cortes.

"Hay que hacer legislación, no solo aspavientos", ha afirmado Rivera en una entrevista en la Cope, en la que ha calificado de "vergüenza" la actuación del PSOE y de Batet que "no protegió el decoro de la Cámara" al permitir a los presos independentistas hablar de "república catalana" y "presos políticos".

Ha insistido en que "no se puede permitir que se diga presos políticos porque es un insulto al pueblo español" y ha añadido que por eso Ciudadanos pidió amparo a Batet.

"Hay que cambiar la ley para que no pasen cosas como estas: que vengan al Parlamento a insultar al pueblo español", ha dicho, antes de afirmar que también hay que cambiar ese modelo de juramento a la Constitución porque tal y como ocurrió ayer "es un fraude de ley".

El líder de Cs ha señalado que su partido va a estar "muy vigilante" ante "una parte del socialismo junto con Podemos y los separatistas que van a meter el caballo de Troya, que es la autodeterminación, cada día, y eso es un lastre para que el país avance".

Por ello ha apuntado que las elecciones de este domingo son importantes para que haya un "contrapeso" a los socialistas. "Que España tenga gobiernos moderados y no radicales", ha señalado.