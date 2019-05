Page destaca que no renunciará a sus principios ni a su programa por gobernar

Argamasilla de Calatrava , 22 may .- El presidente de Castilla-La Mancha y candidato del PSOE a la reelección, Emiliano García-Page, ha señalado que, de cara a los resultados de las elecciones autonómicas, no descarta ningún escenario y ante posibles pactos, ha dicho que no está dispuesto a renunciar ni a sus principios ni a sus programa.

En una entrevista concedida a la Agencia Efe en plena campaña electoral, en el trayecto entre las localidades ciudadrealeñas de Herencia y Argamasilla de Calatrava, el presidente castellanomanchego ha afirmado que "no subestima a nadie", sobre todo porque, a su modo de ver, España está dando muchos ejemplos de que en relación a cualquier pronóstico "puede pasar cualquier cosa".

De cara al 26 de mayo, ha afirmado que "psicológicamente" no quiere pensar en una mayoría absoluta porque son muy difíciles con la actual ley electoral, aprobada por el anterior Gobierno regional y que redujo el parlamento autonómico a 33 diputados, aunque ha indicado que "el mejor escenario y el más justo sería ese".

Y ante hipotéticos pactos, García-Page, que gobierna en coalición con Podemos en Castilla-La Mancha desde 2017 y firmó un acuerdo de investidura con la formación morada en 2015, ha afirmado: "Lo que no estoy dispuesto es a renunciar ni a mis principios ni a mi programa con el que me presento a las elecciones".

En relación a sus rivales en la carrera por la Presidencia de Castilla-La Mancha, el candidato socialista ha apuntado que "cada uno va un poco a lo suyo" pero que supone que "a lo que se dedica la mayoría es a meterse" con él, mientras que él se refiere al resto de partidos "para contestar o para hacer referencia a cuál fue el punto de partida, que fue el desastre" que a su modo de ver dejó su predecesora en el cargo, María Dolores de Cospedal.

Preguntado por si seguiría en la oposición en el caso de no lograr el apoyo suficiente para continuar como presidente regional, ha respondido que "cuando uno se presenta tiene que estar a las duras y a las maduras", y que no afronta la próxima legislatura desde el "despiste, olvido o relajación" por la limitación de mandato porque eso sería un "error".

Además, ha desvelado que, si logra revalidar el cargo a partir del 26 de mayo, la primera medida que tomaría sería reeditar el pacto con empresarios y sindicatos para compartir de nuevo la agenda social en los próximos cuatro años.

García-Page se ha marcado como reto llegar de nuevo a "acuerdos determinantes" para que haya "previsibilidad, seguridad y certeza" y que la región "no pueda volver a mirar atrás y no caiga en ningún tipo de aventura o lotería".

El candidato socialista ha valorado que la campaña electoral va "rodada" y "sin ningún tipo de conflicto", lo que le está permitiendo "centrar perfectamente los intereses de la región", y mientras que "hay gente que puede hablar de otras cosas o que puede hablar del mundo mundial o de vaguedades", él se centra "en Castilla-La Mancha sin descuidar lo que afecta en España".

En cuanto a su programa, ha considerado que no es continuista sino que se diseñó hace cuatro años "sensatamente para ocho años".

El peor momento de esta legislatura, ha confesado García-Page, fue el fallecimiento de la consejera de Fomento, Elena de la Cruz, a la cual ha recordado emocionado, mientras que mejores momentos ha habido "muchos", como el día en el que le comunicaron la victoria en el Tribunal Supremo con la sentencia a favor de los intereses del agua de Castilla-La Mancha o los datos de creación de empleo.