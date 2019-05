Joselu advierte de que en Tenerife al Oviedo solo le vale ganar

Oviedo, 22 may (EFE).- El delantero del Oviedo Joselu Moreno reconoció que todo lo que no sea ganar en Tenerife anularía casi en su totalidad las opciones de los azules de alcanzar la promoción, pero insistió en que si algo les ha inculcado el técnico, Sergio Egea, es que en fútbol "todo puede pasar".

"Los resultados nos han dado una vida más, y aunque no dependemos de nosotros mismos, en Tenerife tenemos una final. Tanto al equipo como a la afición ahora poco le va a importar cómo ganar, mientras sumes de tres", explicó el punta sobre la victoria ante el Numancia (1-0).

El conjunto azul tiene que mirar de reojo los resultados de Deportivo y Cádiz, pero la concentración del vestuario pasa por derrotar a un Tenerife (domingo, 18:00 horas) que llega necesitado de puntos para evitar el descenso.

"Han gastado mucho dinero en el mercado invernal, eso habla de la dificultad de la categoría. En su casa son muy fuertes y sólo les vale ganar, como a nosotros. Será un partido bonito para quien le guste el fútbol. Saldremos a por la victoria porque aún tenemos una bala en la recámara", analizó el jugador azul.

A título individual, el delantero lamentó sus registros goleadores de esta campaña, que distan mucho de lo que él mismo espera de su juego, y afirmó que entiende que su rendimiento también esté lejos de lo que club y afición esperaban.

"El que más espera de Joselu soy yo mismo. Me como la cabeza mucho por este año, no me voy a esconder. Espero que esta sea una temporada de adaptación y aprendizaje, y salir al que viene a por todas", concluyó el futbolista.

Los azules se ejercitaron en El Requexóne en la primera y última sesión a puerta abierta de la semana, entrenamiento en el que las novedades fueron Edu Cortina y Borja Sánchez, ambos del B, y en la que Egea ensayó con la previsible defensa titular dadas las bajas por sanción de Christian y Javi Hernández: Diegui, Carlos Hernández, Alanís y Mossa.