Madrid, 22 may (EFE).- Los implantes mamarios son seguros, pero hay que mantener revisiones periódicas con carácter anual, ha manifestado a Efe la doctora Isabel Ferreiro, vocal de Seguridad de la Sociedad Española de Cirugía Plástica, Reparadora y Estética (SECPRE), que celebra en Madrid su 53 Congreso Nacional.

Desde hoy hasta el viernes, unos 350 cirujanos plásticos y estéticos se reúnen en el Museo Reina Sofía para revisar y actualizar los avances y técnicas de esta especialidad médica, que supone en España casi 400.000 intervenciones quirúgicas anuales.

Entre los temas que tratará este Congreso, además de los implantes mamarios, destacan cuestiones como las rinoplastias o las cirugías de la mano.

"Consideramos que las prótesis mamarias son seguras, sino no estaríamos utilizándolas; siguen controles de calidad y está probada su eficacia clínica. Son productos sanitarios sujetos a regulación por la Agencia Española del Medicamento", explica la doctora Ferreiro.

La seguridad de los implantes no resta para que haya que estar vigilantes y "realizar un seguimiento periódico anual, tanto en las prótesis de reconstrucción de mama como en las de carácter estético", añade la doctora.

También se refiere a las complicaciones que se han detectado en los últimos años en los implantes, y menciona en concreto que, de los 11 millones registrados en el mundo, se han contabilizado 600 casos de linfoma anaplásico de células grandes, un efecto que califica de "sumamente raro", pero que "debemos estudiar y conocer".

En España, según datos de la SECPRE, se han realizado unos 500.000 implantes mamarios en los últimos 10 años.

En cuanto a las rinoplastias, se practican unas 18.000 al año en España, explica a Efe el doctor Ramón Calderón, presidente de la SECPRE y especialista en este tipo de intervenciones plásticas, situadas en tercer lugar en número tras los implantes mamarios y las liposucciones.

Las rinoplastias, expone Calderón, "combinan la parte estética de armonía facial y belleza del rostro siempre asociada a una mejoría respiratoria. La forma y la función van unidas. Es una de las operaciones más complejas para un cirujano plástico".

"La cara es nuestra carta de presentación, donde se identifica la belleza, y la nariz armoniza el resto de estructuras de la cara si el resultado tiene naturalidad", señala.

El doctor Calderón subraya que la tasa de reoperación en las rinoplastias es del 10 por ciento, y resalta que esto dato "es importante que lo sepa el paciente", a quien aconseja profundizar con el cirujano en cómo va a ser la intervención y el resultado se espera.

La cirugía de mano será motivo de una conferencia magistral en el Congreso del especialista Francisco del Piñal, quien explica a Efe que en su ponencia expondrá los avances en microcirugía y artroscopia en esta técnica.

Este médico señala que el gran grupo de pacientes de las intervenciones que realiza procede de accidentes laborales, seguido de accidentes de tráfico y lesiones en la práctica del bricolaje.

Destaca que ante estos accidentes es muy importante que en los servicios de urgencias se pongan bases sólidas para que, después, el cirujano que opere pueda realizar un buen trabajo.

"Para nosotros, la mano es función, no estética, pero la estética es una parte de la función. Si hacemos una reconstrucción de mano que no respeta los cánones de la estética, el paciente la va a esconder, y no se trata de eso", añade Francisco del Piñal.