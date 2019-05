Herrera defiende ayudas para que vulnerables accedan al autoconsumo

Madrid, 22 may (EFECOM).- El director general del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), Joan Herrera, ha dicho que hay que pensar en ayudas para que las familias vulnerables puedan acceder al autoconsumo, que "no puede ser sólo para el que se lo puede permitir".

Herrera, que ha participado este miércoles en una mesa redonda sobre el nuevo real decreto de autoconsumo, organizadas por la Unión Española Fotovoltaica (UNEF), ha destacado la importancia de que el autoconsumo cuente por fin en España con un marco normativo y ha afirmado que era de "juzgado de guardia" que no lo tuviera, pues España es un país del sur de Europa al que "el cambio climático le va a afectar como al que más".

Además, ha manifestado que España debe encarar la transición energética como una oportunidad, pues tiene su dependencia en este ámbito es del 74 % y cada día 128 millones de euros salen del país hacia los productores de petróleo y gas.

Ha destacado que el nuevo marco normativo para el autoconsumo ha eliminado cargos, muchos de los trámites de acceso y conexión, obligaciones de registro, pero eso, según Herrera, sólo supone llenar una parte del vaso, que ahora hay que completar y empezar a llenar otros.

Ha citado que el nuevo modelo en el que interviene el autoconsumo obligará a hacer inversiones en la red de baja tensión, que tiene que pasar de ser unidireccional a bidireccional.

Además, ha dicho que, una vez que se supere el periodo postelectoral, el IDAE va a lanzar una campaña de autoconsumo "para desmontar mitos", como que es caro y que no vale la pena.

También ha señalado que, una vez se constituyan los nuevos gobierno autonómicos y locales, habrá que coordinarse con las comunidades autónomas para poner en la agenda local y autonómica la transición energética y el autoconsumo como "elemento central".

Herrera ha dicho que "las ciudades no se pueden permitir no hacer del autoconsumo una palanca para reverdecerlas" y, además, con el nuevo modelo de generación eléctrica descentralizado, reindustrializarse a través de la producción de energía, que ahora llega a la grandes urbes desde lugares alejados, y no tener tanta dependencia del turismo.

Por su parte, la vicepresidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), María Fernández, ha explicado que hasta ahora ha sido difícil desarrollar el autoconsumo porque el sistema energético en los últimos quince años tuvo muchos problemas, pero ahora ha recobrado la estabilidad y es posible encarar la transición energética.