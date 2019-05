Génova argumenta que la estrategia de Casado no es de "jabalí parlamentario"

Madrid, 22 may (EFE).- La estrategia del líder del PP, Pablo Casado, en la sesión constitutiva de las Cortes de este martes, al decidir no intervenir por las fórmulas elegidas para el acatamiento de los diputados presos, responde a que él "no es un jabalí parlamentario", han argumentado desde la dirección del partido.

Frente a la actitud del líder de Ciudadanos, Albert Rivera, quien solicitó la palabra por una cuestión de orden, Casado prefirió que el partido no interviniese en la sesión plenaria y anunciar posteriormente, en una rueda de prensa, las reclamaciones en este sentido que han presentado ante la Mesa del Congreso.

Según ha explicado fuentes cercanas, Casado no considera que Rivera lo haya hecho mal, pero el líder popular cree que él ha hecho lo "correcto" al evitar entrar en un "rifirrafe" con la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, quien rechazó la reclamación del presidente de la formación naranja.

"Nosotros hemos hecho lo correcto", han asegurado desde la dirección del partido, al tiempo que destacan que lo que quedó de manifiesto ayer fue la estrategia del PSOE.

El "negativo de una foto" que se empieza a revelar y que es la alianza de la izquierda con el nacionalismo para "tejer un cordón sanitario a la derecha", han advertido.