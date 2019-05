Eduard Punset, el optimisma y poliédrico hombre de curiosidad inabarcable

Barcelona, 22 may (EFE).- Eduard Punset fue a lo largo de su vida jurista, economista, político, periodista y escritor, además de un popular divulgador científico que se caracterizó por una curiosidad inabarcable y un extremado optimismo, que le llevó a advertir en alguna ocasión: "No está demostrado que yo me vaya a morir".

Pese a su irónico pronóstico, Punset, a quien en 2007 se le diagnosticó un cáncer de pulmón, ha fallecido este miércoles a los 82 años en Barcelona "tras una larga enfermedad", ha informado a través de las redes sociales su familia, que ha destacado que toda su vida "dedicó su formidable talento y energía a divulgar y compartir ideas y conocimientos, apoyándose en su insaciable curiosidad y su eterno optimismo".

Nacido en Barcelona el 20 de noviembre de 1936, Punset, que era hijo de un médico rural, se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid y estudió Ciencias Económicas en Londres y París.

Tras militar en el Partido Comunista en los años 50, dejó España en 1958 y durante una década residió en Francia, Suiza e Inglaterra.

En 1962 se instaló en Londres y fue redactor de la BBC y director económico de "The Economist". En 1969 ingresó como economista en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y en 1971 fue nombrado representante de esta institución en el Caribe.

De regreso a España, se incorporó en 1973 al Banco Hispano Americano como subdirector general de Planificación y Estudios Económicos y Financieros y, entre 1977 y 1978, fue secretario general técnico del Ministerio de Industria y Energía.

A finales de 1979 entró en el gobierno de la Generalitat provisional de Josep Tarradellas, que reunió a políticos de todas las tendencias, como conseller de Economía y Finanzas.

En las primeras elecciones autonómicas de 1980 fue elegido diputado por Centristes de Catalunya UCD y posteriormente entró en el último gobierno de Adolfo Suárez, en el que desempeñó el cargo de ministro sin cartera de Relaciones con las Comunidades Europeas, desde el 9 de septiembre de 1980 a finales de febrero de 1981.

En 1982 abandonó UCD y fue elegido diputado independiente por las listas de Convergencia i Unió (CiU) en las elecciones generales hasta su renuncia en 1983 para reincorporarse como asesor al Banco Hispano Americano.

Elegido en 1984 presidente del Círculo Catalán de Madrid, el 17 de abril de 1985 ingresó en el Centro Democrático y Social (CDS) de Adolfo Suárez y en las elecciones de 1986 se presentó como candidato, pero no obtuvo escaño.

En 1987 fue elegido eurodiputado por el CDS y reelegido en 1989.

Presidente del Instituto Tecnológico Bull y profesor en el Instituto de Empresa, en 1991, tras las elecciones municipales del 26 de mayo, decidió abandonar el CDS, pero no su escaño en el Europarlamento, donde estuvo hasta 1994.

Fue tras esta etapa marcada por su actividad económica y política cuando alcanzó gran popularidad como divulgador científico, especialmente como director y presentador del programa "Redes", emitido por la 2 de Televisión Española desde 1996 a 2014.

En sus 600 ediciones, el espacio se acercó a los espectadores a los más importantes investigadores y a sus ideas de vanguardia, con la premisa de conciliar el conocimiento con el entretenimiento, convirtiéndose en el referente de la divulgación científica.

En 2012, "Redes" incorporó la sección "La mirada de Elsa", en la que su hija Elsa Punset, filósofa y escritora, abordaba la inteligencia emocional.

Eduard Punset también ejerció como profesor de Ciencia, Tecnología y Sociedad en la Facultad de Economía del Institut Químic de Sarrià, adscrito a la Universitat Ramon Llull.

Su peculiar voz le llevó a ser uno de los personajes más imitados del país, estuvo siempre muy cerca de la cultura y no sólo publicó numerosos libros y una novela científica, sino que también fue fuente de inspiración de una "ópera cuántica" titulada "Viajes", que se estreno en el festival Grec en 2012.

Entre los libros de temática política, social, científica o de inteligencia emocional que escribió figuran "España, sociedad cerrada, sociedad abierta" (1982), "La España impertinente" (1987), "Cara a cara con la vida" (2004), "El alma está en el cerebro" (2006) y "¿Por qué somos como somos?" (2008).

De 2010 es "El viaje al poder de la mente", obra que cerró una trilogía que inició en 2005 con "El viaje a la felicidad" y continuó en 2007 con "El viaje al amor. Las nuevas claves científicas".

En 2011 publicó "Excusas para no pensar" y "Viaje al optimismo. Las claves del futuro" y en 2013 presentó "El sueño de Alicia", su primera novela científica.

Recibió numerosos premios y distinciones, como la "Gran cruz de la Orden de Carlos III" (1981), la Creu de Sant Jordi de la Generalitat (2011) o el Premio Ciudad de Alcalá de las Artes y las Letras (2012).

Obtuvo también el Premio de la Asociación Española de Científicos (2001), el Premio Nacional de Periodismo Digital "José Manuel Porquet" (2006), el Premio Jaime I de Periodismo (2007) y el Micrófono de Oro (2012).

Fue nombrado asimismo doctor "honoris causa" por la Universidad de las Islas Baleares en 2011 y formó parte de jurados como el que otorga el Premio Príncipe de Asturias de Investigación Científica y Técnica.

El divulgador científico por antonomasia se atrevió también con la publicidad y puso cara tanto a firmas de pan como a marcas automovilísticas y a consolas de videojuegos.