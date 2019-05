Ciudadanos revela que no pactará con el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid

Madrid, 22 may (EFE).- Ciudadanos no pactará con el PSOE en el Ayuntamiento de Madrid según ha desvelado la número tres de la candidatura, Silvia Saavedra, que ha sustituido en el debate celebrado este miércoles en Telemadrid a Begoña Villacís, quien no ha acudido finalmente por estar hospitalizada.

La cabeza de lista de Ciudadanos ha ingresado este miércoles en el hospital por un cólico nefrítico tras dar a luz a su tercera hija por cesárea el pasado viernes, por lo que no ha podido asistir al debate entre los principales candidatos municipales.

Ha acudido en su lugar la número tres de Ciudadanos, Silvia Saavedra, a la que le han preguntado por qué no han hecho extensible al Ayuntamiento de Madrid el veto impuesto al PSOE en el ámbito nacional y autonómico.

"Creemos que Manuela Carmena es la candidata de Podemos y es la candidata de Sánchez para el Ayuntamiento de Madrid y es la candidata que quiere exprimir a impuestos a los madrileños, por lo tanto no vamos a pactar con el Partido Socialista", ha respondido.

Saavedra ha asegurado que Villacís estará "encantada" de ofrecerle la vicealcaldía al candidato del PP, José Luis Martínez-Almeida, quien ha advertido a Ciudadanos que "no se eche órdagos" de victoria antes de las elecciones porque "puede volver a pasar lo mismo" que en los comicios andaluces, en los que los populares se hicieron con el Gobierno.

Por su parte, la alcaldesa de Madrid y candidata a la reelección, Manuela Carmena, se ha mostrado dispuesta a gobernar "con cualquier alternativa de progreso" ante el "riesgo" de que la derecha gobierne junto a la "extrema derecha".

También ha alertado de este asunto el candidato del PSOE, Pepu Hernández, que ha dicho que está "dispuesto a hablar con todos" pero ha recalcado que sólo su partido "es capaz de parar a la extrema derecha".

El candidato de Vox, Javier Ortega Smith, ha dicho que se sentiría cómodo pactando con el PP o Ciudadanos en la Alcaldía, "si están dispuestos a llevar a cabo las políticas que está defendiendo Vox".

"Nosotros no somos el partido que viene a ocupar cargos, ni sillones; venimos a cambiar políticas", ha subrayado.

Desde Madrid en Pie Municipalista, su candidato, Carlos Sánchez Mato, ha pedido el voto para poder desarrollar políticas "transformadoras" y ha dicho que habrá que esperar a los resultados de las elecciones para decidir de manera "asamblearia" si se pacta con otros partidos para que la izquierda gobierne en la capital.