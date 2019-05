Casado pide que el "caballo de Troya" no entre en Comunidades y Ayuntamientos

Torrejón de Ardoz , 22 may .- El líder del PP, Pablo Casado, ha pedido este miércoles que el "caballo de Troya" que el PSOE dejó entrar ayer al Congreso de los Diputados no llegue también a las elecciones autonómicas y municipales del 26M, para lo que ha llamado a una "fórmula desengrasante", la del "tres por uno".

Una fórmula que, según ha señalado en un mitin en Torrejón de Ardoz con la candidata popular a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pasa por votar al PP en las tres elecciones convocadas para este domingo: las municipales, las autonómicas y las europeas, por las que ha estado presente en el acto Leopoldo López.

"El caballo de Troya ya ha llegado al Congreso", ha repetido Casado la idea que lanzó ayer en otro mitin en Collado Villalba, y hoy ha enumerado el contenido de esa metáfora porque, ha dicho, se ha abierto la "tapa" del caballo.

Y de él "han salido Junqueras, Turull, los de Podemos hablando de la república, de acabar con la Corona, los de Bildu diciendo 'somos decisivos', los comunistas diciendo 'viva Maduro, viva el Che, viva el señor Castro'", ha enumerado el que se ha vuelto a reivindicar como "líder" de la oposición.

"Eso es lo que había dentro del caballo. El PSOE simplemente ha metido un caballo de Troya en el Congreso de los diputados. Lo que tenemos que hacer ahora es que ese caballo de Troya no entre en la Comunidad de Madrid, que no entre en el Ayuntamiento de Torrejón", ha resaltado el presidente de los populares.

A renglón seguido, lo ha justificado afirmando que el PSOE "solo es el condimento del plato, el plato principal es esa ideología caduca del comunismo de Podemos y esa xenofobia sectaria del nacionalismo".

Por eso ha llamado al "tres por uno" y a que quienes quieren una España "unida" vayan a las urnas el 26M también unidos.

Arropado, entre otros, por el senador y presidente del PP madrileño, Pío García Escudero, y por el presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán, Casado ha vuelto a referirse a la presidenta del Congreso, Martixell Batet, por los acatamientos a la Constitución de los presos independistas ayer en la constitución del Cámara Baja.

"Para nosotros su promesa no es válida, no acataron la Constitución sino que se enfrentaron a ella. Por tanto, señora Batet, en nuestra opinión, no es válida esa promesa y que no se oculte con la sentencia del año 91 de Batasuna, porque allí lo que dijeron es que prometían por imperativo legal (...) pero es que lo que oímos ayer fue una promesa como presos políticos", ha aseverado. EFE

pcc/cda

Casado ha abogado, frente al 1+1+1, por un "tres por uno" para el 26M, una fórmula "desengrasante"

Después de acompañar ayer en Collado Villalba a su candidata a la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el presidente de los populares ha vuelto a arropar a la aspirante a la Asamblea de Madrid en un mitin en Torrejón de Ardoz, donde ha asegurado en su intervención que

"Lo que tenemos que hacer es que ese caballo de Troya no enre en la Comunidad de Madrid, que no entre en Torrejón, porque el PSOE solo es el condimento del plato. El plato principal es esa ideología caduca del comunismo de Podemos y esa xenofobia sectaria del nacionalismo"

El presidente en funciones de la Comunidad de Madrid, Pedro Rollán; el presidente del PP de Madrid, Pío García Escudero; el alcalde y candidato de Torrejón de Ardoz, Ignacio Vázquez, y los aspirantes a las alcaldías de Alcalá de Henares y Arganda del Rey, Judit Piquet y Pablo Rodríguez Sardinero, respectivamente, han acompañado a Casado y Ayuso en este acto en el decimotercer día de campaña. EFE

