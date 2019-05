Calma tensa en el Hang Seng, expectante ante evolución de la guerra comercial

Hong Kong, 22 may (EFECOM).- La Bolsa de Hong Kong respiró hoy con cierto sosiego después de una semana turbulenta, con su índice referencial, el Hang Seng, sumando un 0,18 % a la expectativa de nuevos pasos en la guerra comercial que enfrenta a China y EE.UU..

A pesar de todo, las ganancias se vieron limitadas por las crecientes preocupaciones comerciales tras los informes de que Estados Unidos podría incluir en la lista negra a la empresa china de videovigilancia Hikvision.

El Hang Seng sumó 48,70 puntos y cerró en los 27.705,94 enteros; por su parte, el índice Hang Seng China Enterprises, que engloba a las compañías de la parte continental de China que cotizan en Hong Kong, no consiguió salvarse, con una caída del 0,28 % (30,07 puntos) que lo situó en las 10.604,55 unidades.

Subidas para dos de los subíndices durante la jornada: el financiero acumuló ganancias del 0,53 %, y el de servicios -que está en racha- le superó con un 1,09 %. Cayeron los restantes: el de comercio e industria, con un 0,36 %, y el inmobiliario, a la cola con un 0,12 %.

Las petroleras continuaron cayendo este miércoles. Así, Sinopec lideró las pérdidas con un 0,52 %. Siguiendo la tendencia de Sinopec, las otras dos grandes del sector petrolero replicaron su jornada de ayer: Petrochina, la principal productora del país, con 0,43 % menos, y Cnooc, con un desliz del 0,30 %.

En cuanto a las tecnológicas, Tencent, el mayor valor por cotización del parqué, continúa desplomándose con un 0,64 %, mientras que el grupo de componentes acústicos AAC Technologies ascendió un 0,57 %.

Nefasta jornada también para las dos grandes estatales de las telecomunicaciones: China Mobile cedió un 1,29 %, y China Unicom, un 0,24 %.

Ascensos y descensos en el sector inmobiliario: entre las grandes del sector, Henderson Land registró subidas del 1,86 %; Hang Lung Properties, del 0,45 %; y Sun Hung Kai, uno de los mayores promotores inmobiliarios de Hong Kong por valor de mercado, del 0,52 %.

Las que no se salvaron de la quema fueron CK Asset y China Resources Land, con bajadas del 0,67 % y el 0,47 %, respectivamente.

El sector financiero no acabó en el rojo, ayudado por la magnífica sesión de las aseguradoras: todas sumaron. AIA, un 1,40 %; China Life, un 0,55 %; y Ping An, un 0,06 %.

HSBC, mayor banco de Europa, siguió la estela y sumó un 0,31 %.

Sin embargo, no sostuvieron el verde Bank of China (con un 0,56 % menos), China Construction Bank (0,31 %) y Bank of Communications (0,49 %).

En el Subíndice de Sevicios, el único en terminar en rojo fue CK Infrastructure Holdings, con una pendiente del 0,80 %

El índice de facturación de este miércoles fue de 76.380 millones de dólares de Hong Kong (9.730 millones de dólares, 8.710 millones de euros).