Borrell lamenta que el Parlamento sea lugar de invectivas, gritos e insultos

Madrid, 22 may (EFE).- El cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, Josep Borrell, ha asegurado que las fórmulas de acatamiento a la Constitución empleadas ayer por los diputados independentistas "producen un cierto chirriar lógico" y ha lamentado que el Parlamento deje de ser un lugar de debate y se convierta en un lugar para "las invectivas, los gritos y los insultos".

"A mí me produce cierto chirriar lógico eso de que se acate la Constitución y al mismo tiempo se invoquen cosas contrarias a la Constitución, pero yo quizás soy demasiado cartesiano", ha reconocido el también ministro de Exteriores en funciones en una entrevista este miércoles con Efe.

No obstante, ha subrayado que "si el Tribunal Constitucional ha dicho que vale, pues vale" y que, aunque "parezca contradictorio", si el Constitucional "ha fallado diciendo que esta especie de fórmulas son aceptables, pues no hay más que hablar".

Preguntado por si considera que la sesión es el preludio de una legislatura bronca y marcada por los enfrentamientos, Borrell ha asegurado que "el Parlamento al final de la anterior legislatura ya era así".

En su opinión, tanto el Congreso como el Senado habían dejado de ser "el lugar donde tratas de razonar y exponer tus puntos de vista sin tener ninguna esperanza de convencer al contrario pero, por lo menos, que te escuchen, para pasar a ser el lugar de las invectivas, los gritos, los insultos".

"Y eso degrada la institución parlamentaria", ha subrayado.

En cuanto a la previsible suspensión como diputados de los independentistas presos, Borrell ha apuntado que, a lo largo de la campaña electoral que está realizando, mucha gente le dice, "Oiga, ¿cómo es que yo puedo elegir a un diputado y luego ese diputado no puede ejercer? Si no puede ejercer, ¿por qué me lo dejan elegir?".

También surge la pregunta contraria, ¿por qué se pueden presentar si están en la cárcel?, a lo que Borrell responde que "para el común de los mortales, el sentido común, la visión elemental e intuitiva" es que no debería ser así, pero que "la legislación es como es y doctores tiene la iglesia".

Así, el Tribunal Supremo y la Mesa del Congreso "tendrán que decidir lo que le corresponda decidir de acuerdo con la ley", ha señalado el ministro, quien ha añadido que, "tal vez, la ley debería dejar, sin lugar a dudas, bien claro qué es lo que toca hacer. Pero doctores tiene la iglesia: yo no me voy a poner en su lugar".

Preguntado por el hecho de que dos catalanes vayan a presidir las dos cámaras, Borrell ha considerado "anormal que la gente, los medios, la atención se focalice sobre el hecho de que sean dos catalanes".

"¿Nadie dice, 'hay dos aragoneses o dos cordobeses', no?", ha afirmado Borrell, convencido de que lo más notorio es que "el último presidente catalán del Senado fue Laureano, el inventor de la peseta, creo que fue hace 130 años. Es anormal porque no suele ocurrir, pero no debería ser anormal".

En su opinión, el que sean dos catalanes quienes presiden las cámaras debería servir "para dar normalidad, y la normalidad viene también de la frecuencia. Una cosa que ocurre con mucha frecuencia nos parece normal; una que ocurre muy pocas veces nos parece anormal".

Ante la posibilidad de que tanto el candidato de ERC Oriol Junqueras, como el de JXCat Carles Puigdemont vayan a ser elegidos eurodiputados, Borrell también ha optado por dejar la decisión de cómo se aplica la ley a los expertos.

"Si tienen votos suficientes, serán elegidos y luego tendrán que pasar por unos trámites procedimentales para hacer efectivo su mandato y ahí también hay una discusión jurídica, a ver cómo se hace eso", ha dicho.

Por ello, el candidato del PSOE ha subrayado la importancia de que "la voz de los que defendemos la unidad de España, la voz de los que creemos que el independentismo es un error, que el nacionalismo es un error, que los peores enemigos históricos de Europa son los imperialismos y los nacionalismos" debe escucharse en Europa.

Y debe hacerlo con la "fuerza suficiente para rebatir la cantidad de falsedades que se están vertiendo contra España, contra la democracia española, contra el sistema judicial español, haciendo esa caricatura grotesca de que España es un país represivo con presos políticos donde los tribunales no son independientes", ha advertido.