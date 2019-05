Álex Alegría vuelve a sentirse futbolista en el Sporting

Gijón, 23 may (EFE).- El delantero del Sporting Álex Alegría, que llegó al club gijonés en el mercado de invierno, reconoció este miércoles que se ha "vuelto a sentir futbolista" en este club y que su "primera opción" pasa por continuar en Gijón, aunque la decisión final está en manos del Betis.

En la sesión de este miércoles, Alegría trabajó al margen de sus compañeros debido a un golpe en la cadera, pero que no le impedirá estar a disposición del entrenador para recibir al Albacete, encuentro en el que no parecer probable que reaparezca Aitor García, lo que supondría que el jugador no podría despedirse del Sporting, ya que tampoco puede jugar ante el Cádiz, que en la cesión incluyó una cláusula que lo impide.

"Mucha gente dudaba de cómo me podía haber recuperado de la lesión y se ha podido ver que estoy bien", indicó Alegría, que se hizo con la titularidad nada más incorporarse y que llevó incluso al entrenador a variar el sistema de juego para alinear a dos delanteros, lo que en un principio supuso una importante mejora de resultados.

Alegría se queda con "la capacidad de reacción del equipo", pero tras el bajón en las últimas jornadas el rojiblanco considera que "los rivales nos han estudiado bien" pero también reconoce "que pudo haber faltado efectividad",

José Alberto alineó a Alegría junto con Djurdjevic, una pareja que para el primero "es una buena dupla porque uno aporta al otro".

La plantilla rojiblanca seguirá entrenando a puerta abierta ya que la falta de objetivos deportivos hace que José Alberto haya decidido no realizar más sesiones cerradas para preparar el partido ante el Albacete, en el que podría haber algún cambio para dar más protagonismo a jugadores jóvenes.