Albert Rivera: No me da la gana que no se pueda ir a pueblos de etarras

Madrid, 22 may (EFE).- El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha apostado este martes por cambiar la ley de víctimas para que se prohíban los homenajes a terroristas y ha afirmado que no le da la gana que haya sitios a los que no se pueda acudir porque sean "los pueblos de los etarras", en referencia a su visita mañana a Miraballes, la localidad natal de Josu Ternera.

En una entrevista en la Cope, Rivera ha declarado ser "un enamorado de la libertad" y ha considerado una "vergüenza" los homenajes a terroristas como el que se hizo a Ternera, detenido hace unos días.

"No me da la gana. Ha matado a niños. No me da la gana que haya pueblos que no se puedan pisar porque sean sus pueblos" ha destacado.

Mañana, ha continuado el líder de Ciudadanos, acudirá a Miraballes (Vizcaya) a hacer "un homenaje a las víctimas de Ternera en su pueblo".

Además, ha apostado por cambiar la ley de víctimas para que queden prohibidos los homenajes a etarras. "Tiene que cambiar la ley. Pasar de la indignación a la acción", ha destacado.

"Si ser provocador es defender la democracia que me apunten en la lista de provocadores porque la voy a defender siempre", ha añadido.

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha acusado a Ciudadanos y a Rivera de acudir este jueves a Miraballes "a montar lío" y de utilizar "una vez más de manera farisaica a las víctimas del terrorismo" para buscar "votos en España".

