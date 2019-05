Varane: "Nos tenemos que rehacer en un cambio de ciclo"

Madrid, 21 may (EFE).- Raphael Varane, central francés del Real Madrid, admitió que el conjunto madridista vive un fin de ciclo que provoca una reestructuración de la plantilla y aunque hizo autocrítica admitiendo que no estuvo a su mejor nivel, aseguró que no se puede reprochar "nada" a una plantilla que lo dio todo.

Varane confirmó que se queda en el Real Madrid. "Voy a seguir aquí el año que viene. Estoy seguro de que vamos a volver a vivir emociones fuertes", aseguró a Marca.

"Hemos peleado y nos hemos esforzado. No podemos reprocharnos nada, pero es cierto que nos ha faltado esa chispa en los momentos complicados. Son ciclos. No he estado a mi mejor nivel pero se volverá a ver al mejor Varane", dijo como balance del curso que acaba.

El central francés no ocultó que la plantilla vive un fin de ciclo. "Tenemos que evolucionar y Zidane lo tiene claro. Nos tenemos que rehacer, hay que cambiar cosas como ocurre en un cambio de ciclo".