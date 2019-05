Tino Fernández: "Mi corazón siempre estará en el Deportivo"

A Coruña, 21 may (EFE).- El presidente del Deportivo, Tino Fernández, que el próximo martes dejará de ser dirigente del conjunto gallego, ha afirmado que su "corazón siempre estará" en el conjunto gallego.

El todavía regidor deportivista, que no comparecía desde que anunció su dimisión en abril, habló en un acto del Deportivo Abanca, sección femenina del club, con su patrocinador principal tras el ascenso a Primera División.

"Llevo 42 años en Riazor y nunca me voy a despedir del Deportivo. Uno nunca se separa del corazón y mi corazón siempre estará en el Deportivo", comentó Fernández, que recordó "las dificultades y trabas" del proyecto femenino del club coruñés.

El presidente indicó que en 2013, cuando aún era candidato a la presidencia, propuso la creación del equipo femenino "en un momento en que el club estaba en el mayor concurso de acreedores de la historia del fútbol".

"En ese contexto de máxima dificultad fuimos el único equipo profesional de Galicia, que los otros están saneados y no deben nada, los vecinos del sur (Celta de Vigo) y los vecinos de Lugo, que apostó por este proyecto. Muchos otros cretinos y algunos indeseables nos decían que no había que hacerlo, que esto no es fútbol ni es femenino", apuntó Fernández.

El presidente agradeció que en 2016 el Orzán, otro equipo de A Coruña, le cediera la plaza para empezar en Segunda División y rememoró obstáculos que tuvo que superar, como enfrentarse a personas que no querían que el equipo se entrenara en la ciudad gallega, en alusión a la AFAC (Asociación de Fútbol Aficionado de A Coruña).

El Deportivo Abanca tuvo que desplazarse a la localidad vecina de Arteixo para competir dos años y, posteriormente, se trasladó a la Ciudad Deportiva de Abegondo, donde disputó esta temporada.