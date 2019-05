Lod: "El Sporting es un club muy grande y quiero ayudarle a subir a Primera"

Gijón, 21 may (EFE).- El internacional finlandés del Sporting Robin Lod aseguró que, a pesar de no haber tenido mucho protagonismo esta temporada, no se arrepiente de haber fichado, porque "éste es un club muy grande que debería estar en Primera" y expresó su deseo de "poder ayudarle a ascender".

"Como todos los jugadores lo que quiero es jugar", señaló Lod, quien afirmó que puede "hacerlo mejor" pero para ello necesita "más continuidad, porque sino es más difícil" y reiteró que tanto él como su familia están "muy contentos en Gijón".

Lod fue el autor de los dos goles del Sporting en el partido ante el Zaragoza que no sirvieron para que los gijoneses lograsen la victoria, lo que para el finlandés "es lo verdaderamente importante".

También consideró que no es un consuelo el que haya jugado sus mejores partidos en la Copa del Rey y ante rivales de Primera división al indicar que quería "jugar bien ante todos los rivales".

El internacional finlandés tiene un año más de contrato que le gustaría cumplir, a pesar de que su nombre está en la lista de futbolistas que podrían ser traspasados en cuanto finalice la temporada.

José Alberto, el entrenador rojiblanco decidió que, una vez que el equipo ya no tiene opciones de clasificarse para el 'play off', esta semana no habrá entrenamientos a puerta cerrada, por lo que los aficionados podrán presenciar todas las sesiones de preparación del partido del sábado ante el Albacete en el que el técnico recuperará al centrocampista Nacho Méndez.

La novedad en la sesión de hoy ha sido el joven centrocampista del filial José Gragera, de 19 años, que ha realizado una buena campaña con el Sporting B y que podría tener alguna opción en el tramo final en el que José Alberto podría dar más minutos a jugadores que estarán la próxima temporada en detrimento de otros que no seguirán o parece muy complicada su continuidad.

Siguen fuera del trabajo con el grupo Diego Mariño, Ivi López, Isma Cerro, Álvaro Jiménez y Aitor García, aunque este último podría reaparecer ante el Albacete si esta semana recibe el alta médica.

En caso de que no se así habrá acabado su temporada, porque es un jugador cedido por el Cádiz y el único partido que le quedaría al Sporting es ante el conjunto andaluz que incluyó en la cesión una cláusula que impide que juegue ese encuentro.

Un partido en el que probablemente tampoco esté el central Babin convocado por Martinica para la Copa de Oro.

Aunque Martinica no es una selección reconocida oficialmente por la FIFA, el Sporting tendría que darle permiso para acudir, dado que será un partido sin nada en juego para los rojiblancos.