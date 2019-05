Recelos al euro y al movimiento LGTB centran campaña electoral en Polonia

Varsovia, 21 may (EFE).- Los recelos al euro y al movimiento LGTB se han convertido en los nuevos fantasmas azuzados por el partido gobernante polaco, la fuerza nacionalista Ley y Justicia, para atraer el voto de los indecisos durante la campaña para las elecciones europeas de este domingo.

"En los pasados comicios (las generales de 2015), Ley y Justicia se sirvió del temor a los refugiados e inmigrantes para aglutinar a sus votantes frente a una amenaza común, y esa estrategia tuvo mucho éxito porque les dio la mayoría absoluta", explicó a Efe la politóloga y profesora polaca Ania Srok.

En los últimos meses ya no se habla tanto de la crisis migratoria en Europa, así que ahora han recurrido a otras cuestiones que inquietan a la sociedad polaca, en este caso el temor a que el euro encarezca la vida en Polonia y la inquietud que a muchos polacos les produce el avance del movimiento LGTB, añade Srok.

En esa línea, el líder de Ley y Justicia, Jaroslaw Kaczynski, se ha referido en varias ocasiones al euro durante esta campaña electoral, y ha asegurado que Polonia no se unirá a la moneda única hasta que los salarios polacos sean comparables a los de los Estados europeos más desarrollados, algo que, según los economistas, llevará décadas.

?El euro funciona para los alemanes y los holandeses, pero todos los demás, incluyendo países fuertes y grandes como Francia, han perdido con el euro, algunos incluso están en la ruina, como es el caso de Grecia", aseguró Kaczynski durante un mitin electoral.

"Decimos sí a Europa, pero no al euro y no a los precios europeos", afirmó Kaczynski, quien sabe perfectamente que Polonia, como miembro de la UE, está obligada a unirse al euro, aunque no hay una fecha límite, sino que la adhesión tendrá lugar cuando el país lo solicite y cumpla con todos los requisitos económicos.

"Ley y Justicia ha pasado los últimos tres años enfrentándose a Bruselas por cuestiones que van desde los refugiados hasta el estado de Derecho, aunque recientemente ha virado hacia un mayor europeísmo al ser consciente de que podría perder muchos votantes si se posiciona contra la UE", dijo a Efe la también politóloga Kasia Kowalska.

Lo que ha hecho en esta campaña electoral Ley y Justicia es subrayar que se puede estar dentro de Europa sin tener el euro y sin permitir al colectivo LGTB disfrutar de los mismos derechos que tienen en otros países occidentales, "es como ofrecer una UE a la medida de su propia idiosincracia conservadora", añade Kowalska.

"En Polonia la inmensa mayoría de la sociedad es europeísta, pero tiene dudas sobre algunas cuestiones como el euro y el nivel de derechos que debe tener el colectivo homosexual", subraya esta experta.

De nuevo Jaroslaw Kaczynski, punta de lanza de su partido en esta campaña electoral, se refería al movimiento LGBT como una importación extranjera que "amenaza a la nación polaca y a sus valores tradicionales, incluyendo la familia", y aseguraba que su formación nunca permitirá que las ideas LGTB "contaminen" a los niños.

Kaczynski también ha afirmado que Polonia es un país cristiano, y que atacar a la Iglesia católica es algo "antipatriótico".

Sin embargo, esta defensa de la Iglesia se le ha vuelto en su contra después de la polémica generada por un nuevo documental sobre abusos sexuales protagonizados por sacerdotes, que desde su publicación en Internet el pasado 12 de mayo se ha hecho viral y ha impulsado el debate sobre el abuso clerical en Polonia.

El efecto de este documental ha sido tan fuerte, que incluso podría costarle a Ley y Justicia la victoria en las elecciones europeas, y según un sondeo hecho público el pasado día 17, este partido perdería hasta nueve puntos porcentuales frente a sondeos previos por la polémica de los abusos sexuales en la Iglesia.

La respuesta del Gobierno polaco no se ha hecho esperar, y la pasada semana se decidían aumentar las penas por abusos a menores (hasta 30 años de prisión) y se aseguraba que no se consentirán "comportamientos patológicos" en ninguna institución, incluida la Iglesia católica.