La omaní Jokha Alharthi gana el prestigioso Man Booker Internacional

Londres, 21 may (EFE).- La escritora omaní Jokha Alharthi fue galardonada este martes por su novela "Celestial Bodies" con el prestigioso premio literario británico Man Booker Internacional, que reconoce a la mejor obra de ficción del año traducida al inglés.

Alharthi, de 41 años, se impuso a otros cinco nominados, entre ellos el colombiano Juan Gabriel Vásquez, finalista con "The Shape Of The Ruins" y la chilena Alia Trabucco Zerán, que participaba con "The Remainder".

La escritora y académica omaní, que estudio Literatura Árabe en la Universidad de Edimburgo (Reino Unido), compartirá el premio de 50.000 libras (56.000 euros) con su traductora al inglés, Marilyn Booth.

La presidenta del jurado, la historiadora y presentadora Bettany Hughes, alabó en la ceremonia de entrega del premio en Londres el "delicado arte" de Alharthi.

"'Celestial Bodies' evoca las fuerzas que nos mantienen presos y aquellas que nos liberan", describió Hughes, para quien la traducción del árabe de Booth es "precisa y lírica".