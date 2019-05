Malaui vota en masa en unas reñidas elecciones para elegir a su presidente

Lilongüe, 21 may (EFE).- La normalidad, la calma y una alta participación marcaron hoy en Malaui unas elecciones muy reñidas en las que el actual jefe de Estado, Peter Mutharika, aspira a la reelección en uno de los países más pobres del mundo.

Este país del sur de África, en el que unos 6,8 millones de electores estaban llamados a las urnas, también votó en comicios parlamentarios y municipales, si bien la atención se centra en los presidenciales, en los que compitieron hoy siete hombres como candidatos (un octavo aspirante resultó descalificado).

Mutharika, un exprofesor de Derecho cuyos últimos cinco años en el poder se han visto empañados por escándalos de corrupción, ejerció su derecho al sufragio en Goliati, en el distrito de Thyolo (sur), donde animó a la gente a votar, se felicitó por la paz reinante en la votación y se mostró confiado en el triunfo.

El mandatario, de 78 años y líder del gobernante Partido Demócrata Progresista (DPP), busca un segundo mandato con el bagaje de las nuevas infraestructuras construidas en los últimos años, si bien no las tiene todas consigo para seguir en el cargo porque los sondeos de intención de voto pronostican un resultado apretado.

También acudieron a las urnas sus dos principales rivales, Lazarus Chakwera, líder del Partido del Congreso de Malaui (MCP) y primera fuerza de la oposición; y Saulos Chilima, vicepresidente del país y jefe del nuevo Movimiento Unido de Transformación (UTM).

Chakwera, un expastor evangelista de 64 años, votó en el colegio electoral de Malembo, en el noroeste de la capital del país, Lilongüe, donde se declaró convencido de que logrará la victoria.

"Hemos montado una campaña formidable, inédita en otros partidos y en otros años, y soy positivo sobre los resultados. Al final, tenemos que confiar en nuestro sistema democrático y confiar en que la Comisión Electoral hará lo correcto", declaró a Efe Chakwera, quien se postula con la promesa de un desarrollo más inclusivo.

Por su parte, Chilima, de 46 años, protagonizó la anécdota de la jornada cuando fue a votar en Lilongüe y su nombre no figuraba en el registro de su centro de votación, aunque finalmente pudo depositar su papeleta.

La presidenta de la Comisión Electoral, la jueza Jane Ansah, declaró que, tras una investigación, se averiguó que el nombre de Chilima se envió a la isla de Chizumulu, a 400 kilómetros de la capital.

Chilima, un exejecutivo de multinacionales como Coca-Cola que dejó el DPP el año pasado para crear el UTM, ha basado su campaña en denunciar la corrupción y proponer un programa de cambio, con el fin de convencer a los votantes jóvenes (más de la mitad del electorado tiene menos de 35 años).

Pese a ese incidente y otros similares, Ansah se mostró satisfecha con la marcha de las votaciones en los 160.476 colegios electorales, que abrieron sus puertas desde las 06:00 hora local (04:00 GMT) y hasta las 18:00 (16:00 GMT).

"La mayoría de los centros de voto empezaron a su hora y se espera que acaben a su hora", dijo Ollen Mwalubunju, del Instituto Nacional para la Educación Cívica (NICE), que ha desplegado a más de 5.000 observadores en todo el país.

"Hay un entusiasmo significativo entre los votantes y el ambiente es de paz, acorde a la ley y de orden", agregó Mwalubunju, al aludir a la participación, de la que aún no existen datos oficiales, aunque se pudieron ver nutridas filas de votantes en los colegios.

Varias misiones internacionales también desplegaron a observadores con el fin de supervisar el correcto desarrollo de la votación, entre ellas la de la Unión Europea, que cuenta con 83 integrantes.

"Muchos colegios electorales tienen largas filas (de votantes), lo que indica que los malauíes están acudiendo en gran número a votar", afirmó el jefe de la misión de la UE, el europarlamentario checo Miroslav Poche.

"Me levanté a las cuatro de la mañana para venir y votar. Mucha gente vino aquí al alba. He votado definitivamente por el cambio y espero que gane el candidato al que he votado", dijo a Efe el empresario Esau Chikafa, del barrio de Mchesi, en Lilongüe.

La Comisión Electoral adelantó que el escrutinio de votos empezará esta misma noche, pero recordó que la Constitución estipula que los resultados pueden divulgarse dentro de un periodo de ocho días desde el cierre de las urnas.

Malaui, que aún se recupera del devastador paso del ciclón Idai el pasado marzo por el sudeste de África, es uno de los países más pobres del mundo, donde algo más de la mitad de sus 18 millones de habitantes aún vive por debajo del umbral de la pobreza, con menos de dos dólares al día.

Este país consiguió su independencia del Reino Unido en 1964, para ser gobernado durante décadas por el dictador Hastings Kamuzu Banda (1964-1994) como un Estado de partido único, hasta las primeras elecciones multipartidistas en 1994.