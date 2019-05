John Debney y Roque Baños, protagonistas del festival Movie Score Málaga

Málaga, 21 may (EFE).- Los compositores estadounidenses John Debney y Robert Folk, el español Roque Baños y el japonés Yasunori Mitsuda figuran entre los protagonistas del festival de música de cine Movie Score Málaga (Mosma) que se celebra del 2 al 6 de julio.

La música es "uno de los elementos más importantes que definen al cine a lo largo de la historia, y le da un impulso emocional, dramático y lírico", ha resaltado este martes en la presentación Juan Antonio Vigar, director del Festival de Cine en Español de Málaga, que organiza la cuarta edición de este evento.

La programación se centra este año especialmente en compositores jóvenes, para "ir en contra de la filosofía de que los tiempos antiguos fueron mejores, porque ahora se está haciendo muy buena música de cine y muy variada", según el coordinador de Mosma, David Doncel.

Esta edición comenzará el 2 de julio con un concierto gratuito al aire libre en la plaza de la Constitución dedicado a la música de Roque Baños, que actualmente está "triunfando" en EEUU, ha destacado Doncel, y que ha trabajado con directores como Ron Howard, Daniel Monzón, Santiago Segura, Terry Gilliam, Alejandro Amenábar, Jaume Balagueró o Alex de la Iglesia.

En la jornada siguiente, un concierto repasará la obra de Yasunori Mitsuda, especializado en el videojuego clásico de los años 80, y un segundo concierto, éste gratuito en el recinto Eduardo Ocón, se dedicará a la música de las series televisivas "This is us", compuesta por Siddhartha Khosla, y "Cobra Kai", de Leo Birenberg y Zach Robinson, interpretada por los propios compositores.

El 4 de julio, se proyectará la película "Sin fin", dirigida por los hermanos Alenda, mientras el compositor de su banda sonora, Sergio de la Puente, la interpreta en directo, y la segunda cita de ese día será un concierto dedicado a jóvenes maestros de la música del audiovisual más actual.

Ya el viernes 5, está programado el concierto "Retro Mosma 80", en el que se rendirá homenaje a Robert Folk, autor de la música de "La historia interminable 2", "Ace Ventura: Operación África" o "Loca academia de Policía".

La clausura llegará el 6 de julio con el concierto de John Debney, que ha trabajado para Mel Gibson o Steven Spielberg, ha dado vida con su música a Iron Man, Spider-Man, Mowgli o Bob Esponja y ha compuesto más de doscientas bandas sonoras, entre ellas la de la película "La pasión de Cristo".