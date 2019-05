Investigado por tuits degradantes sobre el niño Julen alega que eran chistes

Málaga, 21 may (EFE).- El tuitero que escribió mensajes degradantes sobre la familia del pequeño Julen, el niño de 2 años que murió tras caer el pasado 13 de enero a un pozo en Totalán (Málaga), ha alegado este martes ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid que eran chistes y no pretendían ser ofensivos.

El hombre, que ha declarado hoy en calidad de investigado, ha asegurado que ayer borró los mensajes, que no tenía intención de reírse con lo sucedido y que no les ha pedido perdón debido a que no sabía cómo contactar con ellos, según han asegurado a Efe fuentes judiciales.

Tras su comparecencia el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Madrid dictará en los próximos días una resolución donde determinará si se continúa el procedimiento contra el investigado.

Además de este procedimiento en el Juzgado de Instrucción número 12 de Málaga se sigue otra causa después de que los padres de Julen presentaran una demanda criminal contra un medio digital por noticias falsas y ofensivas.

Los padres de Julen presentaron varias denuncias por hechos similares ante la brigada de Delitos Tecnológicos de la Comisaría de Málaga por comentarios ofensivos y en tono de burla en las redes sociales y tras judicializarse el primero de los procesos se quedó en Madrid porque supuestamente los mensajes se difundieron desde allí.