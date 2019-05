Infancia Libre, bajo la lupa policial tras la tercera detención de una mujer

Madrid, 21 may (EFE).- La Policía tiene bajo su lupa a Infancia Libre tras haber detenido a una tercera mujer de esta asociación en casi dos meses, un tiempo que ha permitido a los investigadores tener indicios de que podría tratarse de una trama organizada criminal, pues todas ellas siguen un patrón de actuación similar.

Fuentes de la investigación han indicado a Efe que los agentes encargados de las pesquisas no descartan nuevas detenciones porque consideran que estos tres casos no son aislados y están estudiando trasladar al juzgado los indicios con los que cuentan para poder determinar si se trata de una trama organizada.

La tercera detenida Ana María B. V., de 39 años, ha sido arrestada esta mañana por requerimiento judicial al incumplir el régimen de visitas fijado para su expareja y padre de la hija de ambos desde hace un año y medio.

Su arresto ha sido practicado en el aparcamiento del hospital de La Paz donde trabaja como enfermera, según las mismas fuentes.

A primera hora de esta tarde, la mujer ha quedado en libertad con cargos, aunque investigada. No ha querido hacer declaraciones a la salida de los juzgados, pero sí lo han hecho sus padres que han asegurado a los periodistas que su nieta llegó a grabar al padre para demostrar presuntos abusos. No obstante, se trata de un vídeo en el que la Audiencia Provincial no encontró indicios delictivos.

El exmarido de esta mujer fue absuelto en abril del delito continuado de abusos sexuales a su hija entre junio de 2014 y marzo de 2015, en una sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid que sí le condena a tres meses de prisión por maltrato familiar sin lesiones, por dar un "fuerte bofetón" a la niña cuando esta tenía 7 años.

Ana María es la tercera madre detenida por hechos similares, aunque a diferencia de los dos casos anteriores, en esta ocasión la mujer no mantenía aislada a la menor y sí estaba escolarizada.

La segunda detención se practicó el pasado 12 de mayo en el municipio madrileño de La Cabrera. Patricia G.A fue arrestada por presuntamente mantener secuestrada a su hija durante casi dos años sin permitir ver a su padre ni estar escolarizada.

Infancia Libre empezó a ser conocida a raíz de la detención el pasado 1 de abril de María Sevilla, su presidenta, por un presunto delito de sustracción de menores tras incumplir una sentencia que otorgaba la custodia al padre de su hijo y mantener a éste aislado en una finca de Cuenca sin escolarizar desde hacía seis meses.

Como responsable de una organización que se presenta como defensores de los derechos de los menores, Sevilla había comparecido en el Congreso de los Diputados y en la Asamblea de Madrid.

En esta última Cámara, el 5 de diciembre de 2016 dijo que su asociación estaba especializada en "abuso intrafamiliar".

"Nosotros, en la asociación -afirmaba en la Asamblea- tenemos más de 130 casos y en la Comunidad de Madrid, más de 80 casos. Tenemos más casos que han sido valorados y explorados por ese equipo psicosocial en concreto, y en esos casos también ha dicho que eran inciertos".

Según ha podido constatar Efe, Infancia Libre está inscrita en el Registro Nacional de Asociaciones del Ministerio del Interior desde el 27 de enero de 2016, con domicilio social en la localidad madrileña de Brunete, y como actividad que desarrolla figura la defensa de los derechos humanos y las libertades públicas.

Al no estar declarada de utilidad pública no tiene derecho a recibir subvenciones.

Aunque en algunas informaciones aparece vinculada a la Unión de Asociaciones Familiares (UNAF), un portavoz ha asegurado a Efe que no existe ninguna vinculación entre ambas entidades.

Según ha recordado, en abril de 2016 Infancia Libre solicitó su incorporación a UNAF, que dos meses después aprobó su candidatura tras comprobar la legalidad de sus estatutos en los que se definía como una "asociación si ánimo de lucro y de ámbito nacional".

Sin embargo, la asociación no abonó ni siquiera la cuota correspondiente al semestre de 2016, condición indispensable para hacer efectivo sus derechos de ingreso.

UNAF trató de contactar reiteradamente con la asociación sin conseguirlo y desde entonces, todos los email han sido devueltos y las llamadas no respondidas.

Infancia Libre no tiene página web propia, pero sí tiene cuenta en Twitter, aunque el último tuit que aparece es del 15 de junio de 2018, y en Facebook, la última entrada es de mayo de 2017.