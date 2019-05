Doctor Music Festival cancela el concierto con holograma de Frank Zappa

Barcelona, 21 may (EFE).- Doctor Music Festival ha anunciado que cancela el espectáculo The Bizzarre World of Frank Zappa porque la tecnología utilizada para el holograma "es de altísima generación y precisa disponer del escenario todo el día para su correcto ajuste, cosa imposible en el contexto de un festival con muchos artistas".

En un comunicado, Doctor Music ha lamentado "enormemente que un espectáculo tan brillante no haya podido estar presente este año en Doctor Music Festival, a pesar de todos los esfuerzos que ha hecho la organización".

El Festival también ha dado a conocer este martes las últimas confirmaciones del cartel: James Murphy, White Lies, Khea, Maneskin y Dj Amable.

Estos nombres se suman a los ya anunciados, entre los que destacan Underworld, Primal Scream, Rosalía, The Smashing Pumpkins y The Strokes, que actuarán en el circuito de Catalunya en Montmeló (Barcelona) entre el 12 y el 14 de julio.

El llamado festival de la vaca celebró tres ediciones en el Pirineo entre 1996 y 1998, en las que actuaron David Bowie, Lou Reed, Iggy Pop, Bob Dylan, Massive Attack, Ani Difranco, Blur, Rage Against The Machine, Nick Cave, Patti Smith y Muse, entre otros.

Doctor Music anunció hace tres años su intención de "renacer" en el mimos lugar donde había tenido lugar en los noventa, pero tras un informe negativo de la Agencia Catalana del Agua (ACA) se ha visto obligado a cambiar de ubicación y trasladarse al circuito de Catalunya.