Ona Carbonell: "Sería genial que la abanderada española fuera mujer"

Madrid, 21 may (EFE).- Ona Carbonell (Barcelona, 1990) es la gran figura actual de la natación sincronizada española. Y mucho más. Ganadora de 'MasterChef Celebrity', ahora ha decidido volcarse en la literatura con una colección de libros infantiles protagonizada por Elena Sirena y cuyo primer volumen se llama 'Sueños de agua'. EFE entrevistó en exclusiva a la deportista.

Pregunta: 'Sueños de agua', así ha bautizado el primer volumen de su colección de libros infantiles. Recientemente fue además cocinera en 'MasterChef Celebrity'. ¿Necesitaba salir de su zona de confort?

Respuesta: Sí, me gusta esto de salir de mi zona de confort aunque en este libro no he salido mucho del agua porque tiene mucho que ver con ella. Lo afronto con mucha ilusión, es un proyecto muy emocionante. Estoy escribiendo ya el segundo de la que esperemos sea una serie muy larga.

Elena Sirena es un personaje de ficción pero que tiene muchas pinceladas de Ona Carbonell. Es muy emocionante y muy divertido, para un perfil de niñas de entre siete y doce años más o menos. A mi me habría encantado tener un libro así cuando tenía esa edad. Estoy muy emocionada.

P: Está en buen momento, lo demostró en la Copa del Mundo de San Petersburgo. ¿Siente que sigue el camino correcto hacia Tokio 2020?

R: Siento que estoy en el camino correcto porque no paramos de competir, de entrenar. Estoy en un equipo maravilloso de compañeras, con un staff técnico increíble. Este fin de semana estuve con Virginie Dedieu coreografiando los dos solos nuevos que presentaré en el Mundial.

Estamos entrenando mucho, creo que lo estamos haciendo bien. Es un año difícil porque hemos cambiado muchas coreografías. Ahora ya estamos en el momento de empezar a perfilar y de trabajar los detalles de las coreografías.

P: ¿Con qué se daría por satisfecha en Tokio 2020?

R: Yo creo que lo principal es hacerlo muy bien, darlo todo, dejar el 100% en cada cosa que haga cada vez que me tire al agua. Este es el objetivo porque hay muchos factores que no controlamos como es el estado de las rivales, qué le gustará más a los jueces... Mi objetivo es darlo todo y hacerlo lo mejor posible.

P: Aún le queda al deporte femenino barreras por romper ¿no?

R: Sí, el deporte femenino tiene mucho todavía por avanzar y recorrer. Pero creo que estamos en el buen camino y que estamos avanzando muchísimo.

P: ¿Un buen colofón sería ver a una mujer como abanderada de España en Tokio 2020?

R: Sería genial que la abanderada española fuera mujer porque hay muchas mujeres muy buenas ahora mismo con muchísimas medallas. También yo creo que conseguir estos éxitos hace que nos déis mayor repercusión, que el deporte femenino crezca y con ello haya más licencias y más niñas que practican deportes como el bádminton, la natación artística o la halterofilia.

P: Se sugería lo de que fuera Mireia Belmonte pero parece que será Saúl Craviotto. ¿Qué le parece esa decisión?

R: Hay tantos buenos deportistas en España que todos me parecen bien. Mireia Belmonte es una crack, Saúl también. Lydia Valentín, Carolina Marín... por suerte la lista es muy larga.

P: Antes de los Juegos viene el Mundial de Corea del Sur. ¿Qué tienen preparado para sorprender?

R: Tenemos un equipo nuevo y maravilloso que ya lo hemos presentado. Ha gustado mucho y ahora estamos puliendo los detalles. Yo voy a hacer dos solos nuevos, uno de ellos muy diferente que espero que guste. El dúo también es nuevo. Sorprender yo creo que vamos a sorprender.

P: Del Mundial podría salir superando en el número de medallas en esa cita a Gemma Mengual. ¿Qué le dice eso?

R: Yo me centro en hacerlo lo mejor posible. Llevo seis Mundiales consecutivos ganando medallas, este será mi séptimo. Mi objetivo como siempre es darlo todo, dejarme la piel en el agua y nada más.

P: Va a estar en este Mundial y probablemente en el siguiente, va a estar en Tokio 2020... ¿Le durarán las ganas hasta Paris 2024?

R: París me queda muy lejos todavía. Corea, Tokio y poco a poco.