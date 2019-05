Bragado: "El 31 de diciembre de 2020 se extinguirá mi ficha"

Madrid, 21 may (EFE).- Jesús Ángel García Bragado, leyenda viva de la marcha española, ha puesto fecha a su retirada como atleta: "El 31 de diciembre de 2020 se extinguirá mi ficha", confesó en EFE a su regreso de la Copa de Europa de Alytus (Lituania), donde logró la mínima para los Mundiales de Catar.

Ya tiene el requisito en cuanto a marca (fue decimoquinto con 3h57:51). Si la Federación Española lo incluye en el equipo, cuando compita, en sus decimoterceros Mundiales, en los 50 km marcha, le faltarán 19 días para cumplir 50 años, una hazaña inédita en el atletismo mundial, como lo fue al competir por séptima vez en unos Juegos Olímpicos, los de Río 2016.

"Será mi Mundial doce más uno, como diría Ángel Nieto, y el último. Ya he dicho que mi objetivo final es alcanzar los Juegos Olímpicos de Tokio y en el 2021 ya no renovaré mi licencia de atleta. Y soy un hombre de palabra. El 31 de diciembre de 2020 se extinguirá mi ficha. Luego me centraré en ser entrenador", aseguró.

Con 30 años de militancia en el atletismo de elite, García Bragado sabe escuchar su cuerpo. "Me oriento por mis experiencias. El papel lo aguanta todo, pero luego viene la realidad y por mis muchas ocupaciones no acabas de cumplimentar todo el entrenamiento. Eso unido al hecho de que determinados entrenamientos no los asimilas con esta edad igual que con veintitantos años", admite.

"Ese es el mayor hándicap", señala. "Si cumples los planes de entrenamientos, como es el caso de July Takacs, que los ha seguido de forma concienzuda, pues el resultado está ahí, una marca mucho mejor que la que Montse Pastor (su entrenadora) y yo habríamos imaginado. Sabemos que está capacitada para eso y para mucho más".

En el tiempo que falta para el Mundial tratará de centrarse en el atletismo, dejando a un lado la política. "Iré cerrando otros temas para centrarme en el Mundial, en dedicarme mañana, tarde y noche a los entrenamientos. Y nunca mejor dicho la noche, porque la competición será por la noche (salida a las 23.30). Habrá que adaptar el cuerpo a competir en horas no habituales".

"En España, lugares con clima parecido a Catar no los hay. Allí está más cerca del ecuador y el clima es casi tropical. Por más que queramos buscar algo igual en España, no lo hay. Tal vez en el sur, Sevilla, o en delta del Ebro, con humedades más altas y temperaturas extremas. En Catar, incluso de noche, la sensación térmica rondará los 35 grados y con un 80 por ciento de humedad".

A sus 49 años, García Bragado ha tenido que reducir la carga de entrenamiento. "En mis años mozos podía entrenar 30 km diarios en ciclos de hasta 15 días. Ahora estoy en medias de 20 km diarios, alguna vez 25, pero no los 30 de cuando era joven. Intento hacer un continuado de dos semanas y 24 horas de descanso entre ciclos. Si veo que no recupero bien, descanso 48 horas seguidas".

El atleta madrileño llegó de Lituania en un viaje complicado. "Nos pilló una huelga bestia de Lufthansa en Francfort y nos dejaron en tierra. Nos han metido en el primer vuelo de la mañana. Luego nos quejamos de aquí, pero por ahí las hacen peores. No había ni hoteles ya en Francfort. Menudo trajín. Lo bueno es que se hace buen ambiente de equipo", indicó.

No le sorprendió el éxito del equipo español en Alytus. "Desde categorías inferiores venía una generación que pintaba muy bien y está cumpliendo las expectativas. Álvaro Martín, Diego García Carrera, Miguel Ángel López, que ya es campeón del mundo, July Takacs, que se ha salido aquí, y en categoría júnior también gente sólida. Al final eso se refleja en los resultados colectivos".

España, por primera vez en la historia de la Copa de Europa de marcha, subió al podio en todas las categorías, y con medalla de oro en las dos de 20 km pese a que los actuales campeones continentales, Álvaro Martín y María Pérez, no estaban en su mejor momento: el extremeño porque recupera la forma tras su operación de rodilla y la granadina porque estaba enferma.

"Eso es lo maravilloso. Que María, pese a tener un mal día, contribuyó al triunfo del equipo. Si hubiera sido egoísta, con la mala situación que tenía en carrera, se habría retirado, pero aguantó para ayudar al equipo", comentó.

En su caso personal, en esta Copa de Europa se había marcado el objetivo de "superar el trance", pues reconoce que llegó "con carencia de entrenamientos".

"Lo bueno es que ahora tendré todo el verano por delante para preparar el Mundial como se merece, si me seleccionan. Cumplo los requisitos, aunque me habría gustado tener mejores sensaciones y haberme acercado a la mínima olímpica de Tokio", se lamentó.

"Hasta el km 30", explicó, "pasé en los tiempos que me había propuesto pero a partir de ahí vi que no iba a ser fácil. Estoy metido en muchos fregados, la podología, los niños, las obligaciones del Ayuntamiento, la campaña electoral... Todo eso te quita tiempo. Vuelvo a presentarme en las listas del PP en Sant Adriá del Besós, y decidirán los ciudadanos".