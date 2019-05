Cs ve "vergonzosa" la toma de posesión de los presos: "No han pedido perdón"

Barcelona, 20 may (EFE).- El portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha sostenido este lunes que la presentación de las credenciales de los presos independentistas en el Congreso y el Senado ha sido una escena "vergonzosa" porque "no han pedido perdón, no se han arrepentido y siguen en sus trece".

Los cinco presos independentistas que este lunes han presentado sus credenciales en el Congreso y en el Senado -Oriol Junqueras y Raül Romeva, de ERC; y Jordi Sànchez, Jordi Turull y Josep Rull, de JxCat) han agradecido los votos de los ciudadanos que les permitirán defender sus ideas y, en concreto, "el mandato del 1 de octubre".

En declaraciones a la prensa en Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), Carrizosa ha apuntado: "Es vergonzoso que unos diputados que precisamente se han distinguido por dar un golpe a la democracia se presenten como representantes de todos los españoles".

Es algo "absolutamente incomprensible" y "una verdadera anomalía", ha añadido, ya que "esos diputados no pueden representar a los españoles porque se han querido cargar España".

Carrizosa ha dicho asimismo que no le cabe "la menor duda" de que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y los independentistas ya han alcanzado algunos "pactos" que no han salido a la luz pública y que son "la fase previa para acabar de pactar en todos los municipios catalanes".

"Está pactando en el Congreso para conseguir que en muchos ayuntamientos el socialismo pacte con ERC", ha asegurado.