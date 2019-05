El pequeño Nicolás se declara inocente al llegar a juicio por su viaje a Lugo

Madrid, 20 may (EFE).- Francisco Nicolás Gómez Iglesias, el "pequeño Nicolás", se ha declarado inocente al llegar a la Audiencia Provincial de Madrid para ser juzgado por hacerse pasar por representante del Gobierno en un viaje a Ribadeo (Lugo) en 2014, y ha confiado en que, si la vista se suspende, la siguiente se celebre pronto.

La Sección 17 de la Audiencia madrileña tiene previsto juzgar esta mañana a Gómez Iglesias y a dos policías municipales que presuntamente le acompañaron en ese viaje, aunque la vista podría suspenderse porque la letrada del joven renunció recientemente por "presiones indirectas" que "ponen en peligro el correcto ejercicio del derecho a la defensa", según el escrito al que tuvo acceso Efe.

La Fiscalía pide para el "pequeño Nicolás" siete años de cárcel y una multa de 81.000 euros por los delitos de usurpación de funciones, falsedad en documento oficial y cohecho activo.

El joven ha llegado a los juzgados solo, ya que su letrada estaba dentro, y aunque inicialmente ha dicho que prefería no hablar, ante la insistencia de los periodistas ha explicado que se declara inocente pues "no existe delito por lo que se me acusa" y esos presuntos delitos "no pueden llevar a nada".

Ha relatado que este lunes vendrá la letrada que tenía hasta la semana pasada para pedir que el juicio se aplace hasta que tenga un nuevo letrado.

Preguntado sobre los motivos de la renuncia ha explicado que ayer la letrada le dijo que había recibido "presiones indirectas y coacciones" que no detalló por su secreto profesional.

Ha matizado que sospecha quién la ha coaccionado, pero que "las sospechas no significan nada".

"Voy a solicitar un aplazamiento y que se señale lo antes posible otra vista", ha explicado Gómez Iglesias, que ha asegurado que la renuncia de su letrada es "un mazazo" para él porque "se lo sabe todo" y es difícil encontrar un abogado "bueno" ahora.

"Os iré informando, feliz lunes, y que tengáis buena semana. Creí que estaríais en el Congreso, no me esperaba tanta afluencia aquí", ha dicho Gómez Iglesias a la prensa.